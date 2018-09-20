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Dağ yöresi doğalgaza kavuşuyor

Bursa’nın dağ ilçelerinden Keles doğalgaza kavuşuyor.

Bursa'nın dağ ilçelerinden Keles doğalgaza kavuşuyor.


Keles ilçesinde doğalgaz şebeke inşaatı devam ediyor. Bursagaz Genel Müdür Yardımcısı Şükrü Özden'in 4 dağ ilçesini doğalgaza kavuşturacaklarını belirtmesinin ardından Keles'te çalışmalar başladı. Keles 2019‘da doğalgaza kavuşacak. Keles merkezde başlanan çalışmalar sür'atle devam ederken, vatandaşlar memnun. Bazı vatandaşlar şimdiden binalarına yalıtım yaptırmaya başladı.


Kelesliler, “Tüp gaz, odun ve kömür için bir sürü para ödüyoruz. Doğalgaz ile rahatlayacağız” dediler.

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