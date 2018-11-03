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Dağ yöresi öğrencileri Kızılay'ı öğrendi

Kızılay ve Uludağ Üniversitesi Genç Kızılay Topluluğu Keles’te öğrenciler için faaliyet düzenledi.

Kızılay ve Uludağ Üniversitesi Genç Kızılay Topluluğu Keles'te öğrenciler için faaliyet düzenledi.


Kızılay'ın tanıtılması maksadıyla Kızılay çalışanları ve Bursa Uludağ Üniversitesi Genç Kızılay Topluluğu Keles ilçesinde düzenledikleri faaliyette anasınıfı, ilkokul ve ortaokul öğrencileriyle bir araya geldi. Köy okullarındaki öğrencilerin de ilçe merkezine getirildiği programda çocuklar kurulan parkurlarda doyasıya eğlendi. Her öğrenci ile tek tek sohbet eden Uludağ Üniversitesi Genç Kızılay Topluluğu Öğrencileri, çocuklara Kızılay'ı tanıtan hediyeler de takdim etti. Bursa'nın tüm ilçelerinde bu etkinliklerin devam edeceğini söyleyen ekip, gelecek nesillerin daha da bilinçli olacağını dile getirdi.

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