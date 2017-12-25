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25 Aralık 2017 13:21

Dağ yöresine modern hayvan pazarı

DAĞDER’in öncülüğünde Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu’na sunulmak üzere Büyükorhan İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafindan Dağ yöresi için çok fonksiyonlu hayvan pazarı projesi hazırlandı.

Dağ yöresine modern hayvan pazarı

25 Aralık 2017 13:21


Hayvan pazarı bünyesinde samanlık, karantina ve gebe müşahede bölümleri, kafeterya, misafir yatakhaneleri, soyunma ve duş odaları, teknik bölümler ve mescit, restoran, mutfak, idari birimler ve teras yer alacak. Biriken gübrelerin toplanması için gübre toplama bölümü, araç dezenfeksiyon ünitesi, veterinerlik bölümleri bulunacak.


Konu ile ilgili açıklamada bulunan Büyükorhan İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Hayrettin İnal, "4 dağ ilçesinin toplam küçükbaş hayvan varlığı 102 bin,, büyükbaş hayvan sayısı ise 35 bindir. Yaklaşık 10 bine yakın hayvancılık işletmesi mevcut olup, bu işten yaklaşık 50 bine yakın insanımız doğrudan ekmek yemektedir. Ekonomik kalkınmanın yolu tarım ve hayvancılıktan geçiyor. Yöremizde günde yüzlerce hayvan hareketi gerçekleşiyor. Bu zoonoz hastalıklar için problem teşkil ediyor. Yöreye yapılacak ruhsatlı hayvan pazarı bölgeye hareket getirecek" dedi.




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