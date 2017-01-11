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11 Ocak 2017 11:52

Dağ yöresinin çehresini değiştirecek yeni yol 15 Şubatta ihaleye çıkıyor

Dağ yöresinin çehresini değiştirecek yeni yol 15 Şubatta ihaleye çıkıyor

11 Ocak 2017 11:52

Bursa’da dağ yöresinin çehresini değiştirecek yeni yol projesi 15 Şubatta ihaleye çıkıyor.
Yeni yol projesinin müjdesini İHA aracılığıyla Bursalılara veren AK Parti İl Başkanı Cemalettin Torun, "Orhaneli Keles, Büyükorhan ve Harmancık ilçelerimizin gerçekten bu yolun yapılması noktasında yıllardır talepleri vardı. O bölgenin trafik durumunu çözebilmek istiyoruz. Keles-Orhaneli yol ayrımının Doğancı Barajı’ndan önceki bölümden ayrılması ve Doğancı tarafına viyadükle geçtikten sonra, oradan bin 100 metrelik bir tünelle, mevcut baraj yolunu by pass ederek Orhaneli yoluna ulaşması noktasında bir proje söz konusuydu. Bunun en önemli adımlarından birinin haberini almış olduk. Nasip olursa 15 Şubat tarihinde bu yolun ihalesi yapılacak” dedi.

“İstanbul-Antalya yolu düşünülerek yapılacak”
Dağ yöresinin yol projesini yıllardır beklediğini belirten Torun, “Baraj bölümündeki yol by pass edilerek gerek viyadük, gerekse tünel yoluyla o bölüm aşılmış olacak. Gidiş dönüşü ayrı olan bölünmüş yol şeklindeki çok güzel bir yola bölgemiz kavuşmuş olacak. Projenin devamı ileri ki yıllara dönük olarak yapılacak. Asıl ondan sonraki aşamada yolun daha da iyileştirilmesi ve Kapıkaya dediğimiz bölgenin de tünelle geçilmesi noktasında ön çalışmalar var. Ama şu an itibariyle olan çalışma bunun önceliğini teşkil eden bölümle ilgili süreç. İnşallah önümüzdeki günlerde tamamlanmış olacak. İhale sürecinden sonrada uygulama aşamasına geçilip, 2 yıl gibi sürede de tamamlanıp vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak şekilde bir çalışma söz konusu” dedi.

"Ana Arter gibi çalışacak"
Yeni yapılacak yolun sadece dağ yöreleri için değil, ileriki yıllarda yapımı düşünülen İstanbul’u Antalya’ya bağlayacak transit geçiş güzergahına entegre olarak düşünüldüğünü belirten Cemalettin Torun, “Dağ yöremizin yolu sadece bu 4 ilçemize yönelik değil. Bursa ile bağlantısı olan Kütahya, Simav, Tavşanlı gibi bölgeler de daha kestirme bir yola kavuşmuş olacak. Ankara yoluna nazaran mesafe kısalacak. Şu an Kütahya-Balıkesir yoluna ana artere bağlayacak en kestirme yollardan biri olacak” şeklinde konuştu.



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