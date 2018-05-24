Dağakça Meydanı’na kavuşuyor

Osmangazi Belediyesi tarafından Dağakça Mahallesi’nde yaptırılan meydan ve hizmet binası inşaatında sona gelindi. Dağakça Meydanı’nın yaz ayları içerisinde hizmete açılması planlanıyor.

Yapmış olduğu park ve meydanlar ile mahallelere nefes aldıran Osmangazi Belediyesi, Dağakça Mahallesi’ne modern bir meydan ve hizmet binası kazandırıyor. Proje kapsamında Dağakça Mahallesi’ne iki bina inşa ediliyor. 60 metrekare alan üzerine inşa edilen ilk bina, muhtarlık binası olarak kullanılacak. Dağakça Hizmet Binası ise 575 metrekare alan üzerine 3 katlı olarak inşa ediliyor. Hizmet binasının zemin katında depo, düğün ve toplantıların yapılabileceği çok amaçlı salon ile mutfak yer alacak. Birinci katta, köye gelen misafirlerin ağırlandığı, içerisinde mutfak ve banyonun bulunduğu misafirhane ve lokal bulunacak. Hizmet binasının ikinci katında ise köy kahveleri olacak. Amfitiyatro şeklinde 730 metrekare alan üzerine inşa edilen Dağakça Meydanı’nda ise vatandaşların oturacağı banklar ve çiçeklikler bulunacak. Ayrıca, meydana bakan kahvelerin yan tarafındaki alanda, vatandaşların yağmur ve güneşten etkilenmeden oturabilecekleri 75 metrekarelik çardak yer alacak.

Hizmet binası inşaatında sona gelindi

Bin metrekare alan üzerine inşa edilen Dağakça Meydanı ve hizmet binası projesi kapsamında inşaat çalışması devam eden hizmet binasının kaba inşaatı ve cephe kaplama çalışmaları tamamlandı. Zemin kaplama ve ince işçilik çalışmaları ise devam ediyor. Hizmet binasının inşaatının tamamlanmasının ardından Dağakça’ya değer katacak olan meydan için çalışmalar başlayacak.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Dağakça Meydanı ve hizmet binası projesi kapsamında üç katlı olarak inşa ettiğimiz hizmet binamızda muhtarlık, berber, dernek odası, 2 adet çok amaçlı toplantı salonu, lojman ve 2 köy kahvesi yer alacak. Kahvehanelerin önünde açık ve kapalı oturma alanlarının yer alacağı geniş bir meydan yer alacak. Hizmet binası ve meydan çalışmaları, çevre düzenlemeleri ile birlikte köye yepyeni bir görünüm kazandıracak” dedi.