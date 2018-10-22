Dağcılar Uludağ'da çöp topladı

Bursalı dağcılar Uludağ'da çevre temizliği yaptı.

Sabahın erken saatlerinde Uludağ'a çıkan 11 dağcı, Bursa Dağcılık İl Temsilciliği ve Uludağ Milli Parklar Müdürlüğü'nün desteğiyle temizlik yaptı. Dağcılar, Softaboğan deresi ve şelalesi civarına piknikçilerin ve kampçıların bıraktıkları çöpleri tek tek topladı. Birkaç saat içerisinde bir traktör kasası çöp toplayan ekip adına konuşan Vedat Genç, "Temennimiz piknikçilerin daha hassas olması. Gelecek nesillere daha temiz bir Uludağ bırakmalıyız" dedi.