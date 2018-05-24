Dağcılar Uludağ’da doluya tutuldu

Dağcıların kamp kurduğu alanda doluya tutulması ve devasa kar kütleleri renkli görüntülere sahne oldu.

Uludağ Dağcılık Kulübü’nün (ULUDAK) her yıl 19 Mayıs Gençlik Haftası sebebiyle 9’uncu geleneksel yürüyüşlerini tamamladı. İnegöl Fevziye Mahallesinden başlayan yürüyüş, Kuzu Yatağı Tepe’de dağcıların günün anlam ve önemine dair yaptığı törenle devam etti. Atatürk ve şehitler için saygı duruşunda bulunan dağcılar, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nı da okurken, duygusal anlara imza attı.

Daha sonra uzun bir yürüyüş ile Kıran Kuzu Yatağı Yaylasına varan dağcılar, kamp çadırı kurarak konakladı. Aniden bastıran dolu ve sonrasında çıkan güneş ise herkesi mest etti. Dağcıların bu yürüyüşü ise gökyüzünden drone ile görüntülenirken, ULUDAK Başkanı İsmet Şentürk, “Uludağ’ın doğu bölgesinde bir gençlik yürüyüşü gerçekleştirdik. 27 dağcı katıldı. Uludağ’ın özel bir bölgesinde kamp yaparak yeni katılımcılara Uludağ’ı da yaşatmış olduk. Bazen bu yürüyüşlerimizde kar ile de karşılaştığımız oldu. Mayıs aylarında genellikle ikliminden dolayı ne gibi bir hava ile karşılaşılacağı belli olmuyor” diye konuştu.