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21 Kasım 2017 11:31

Dağcılardan anma tırmanışı

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Bursa Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü (BUDAK) tarafından Uludağ’da düzenlenen ‘Latif Osman Çıkıgil (LOÇ) Anma Tırmanışı’nın 21.

Dağcılardan anma tırmanışı

21 Kasım 2017 11:31

’si gerçekleştirildi.


Bursa ve 17 ilden katılan 145 dağcı ile Uludağ oteller bölgesi’nden başlayan faaliyette dağcılar yer yer karlı zemin üzerinden 6 saatlik bir yürüyüşün sonunda Kilimli Göle ulaştı ve kamp kurdu. Ertesi gün Kilimli Göl’de anma törenini gerçekleştiren dağcılar, yine 6 saatlik yürüyüşle Alaçam köyüne ulaştı ve buradan araçlarla Bursa’ya geri döndü. Bursa’da düzenlenen toplantıda ise katılımcılara sertifikaları verildi. Türkiye Dağcılık Federasyonu eski başkanı Alaattin Karaca’nın da yer aldığı geleneksel anma tırmanışından dolayı dağcılar, kendilerine destek olan Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.


Öte yandan Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla Türkiye Dağcılık Federasyonu kulüp başkanları toplantısı da Hançerli Medresesi Kültür Merkezi’nde yapıldı. Federasyona bağlı 142 kulübün yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda yıllık faaliyet takvimi ve kulüplerin meseleleri gündeme alındı. Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin dağcılık branşında turizm altyapısıyla gerçekleştirmekte olduğu faaliyetlere dikkati çekti. Toplantıda, Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Büyükşehir ile Adım Adım Doğa’ projesi hakkında bilgiler verildi.




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