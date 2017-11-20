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20 Kasım 2017 13:26

Dağcılardan Uludağ’da vefa tırmanışı

Bursa Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü’nün (BUDAK) geleneksel Latif Osman Çıkıgil’i anma tırmanışı Uludağ’da gerçekleştirildi.

Dağcılardan Uludağ’da vefa tırmanışı

20 Kasım 2017 13:26


Dağcılık Federasyonu ilk başkanı olan Bursalı merhum Latif Osman Çıkıgil anısına düzenlenen ve bu sene 21’incisi yapılan faaliyete, Türkiye’nin farklı şehirlerinden ve Kosova ile Hollanda’dan gelen toplam 144 dağcı katıldı.


Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla yapılan tırmanışta dağcılar, oteller bölgesinden itibaren şiddetli rüzgar altında 5 saatlik bir yürüyüşle ulaştıkları Kilimli gölde kamplarını kurdu. Gece şiddetini arttıran ve giderek fırtınaya dönüşen rüzgar ve yağış altında çadırlarını korumaya uğraşan dağcılar, ertesi sabah erkenden kamplarını toplayarak Alaçam köyüne inerek faaliyetlerini tamamladı.




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