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02 Temmuz 2018 09:24

Dağcıların termal şelale keyfi

Bursalı dağcılar, Bilecik’teki 40 metrelik şelalenin de yer aldığı Koyunlu Kanyonu’nda termal suyun keyfini çıkardı.

Dağcıların termal şelale keyfi

02 Temmuz 2018 09:24


Vadi, Sakarya Nehri’ne kadar birçok mağara, kanyon, termal su ve ilginç kaya oluşumlarıyla önemli bir Kanyon olarak dikkat çekiyor. 40 metre yükseklikte olan şelale görenleri hayrete düşürürken, dağcılar ise termal suyun keyfini çıkarmayı ihmal etmiyor. 4 yıl önce keşfettikleri kanyonu ilk seferinde tersten çıktıklarını belirten ULUDAK Başkanı İsmet Şentürk, “Bugün yine aynısını gerçekleştirdik. Ancak orada gördüğümüz manzaralar bizi üzdü. Doğa harikası bir kanyonun dinamitlerle patlatılması sonucu bazı yollarının değiştiğini fark ettik. Bu insanların ne aradıklarını anlaşım değilim. Termal suyun daha büyük bir damarını bulmak istiyorlar yoksa başka bir şey mi arıyorlar anlam veremedik. Buranın tabiat parkı olarak ilan edilmesi ve korunması gerekiyor” dedi.


Termal su, 10 kadar şelale, suya karşı tırmanış keyfine varan dağcılar ise, “Bu kanyon başka bir ülkede olsa para basar. Suyu termal 33 derece kayadan fışkırıyor. Kanyonun yapısı eşsiz güzellikte kıymetini bilen yok. Bütün doğa sporu yapanların buraya kesin gitmesi gerekiyor” diye konuştu.




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