DAĞDER güreşlerinde başpehlivan Hamza Köseoğlu

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen 9. DAĞDER Yağlı Pehlivan Güreşleri kıran kırana geçti. 13 kategoride 260 sporcunun yarıştığı güreşlerde başpehlivan Hamza Köseoğlu oldu.

Atatürk Stadyumu Meydanı'nda gerçekleştirilen güreşler şenlik havasında geçti. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği müsabakaların ardından dereceye giren pehlivanlar; ödüllerini Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, DAĞDER Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali Kaya, Güreş Ağası Hakan Söğünmez, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Dr. Süleyman Şahin ve 22. Dönem Bursa Milletvekili Faruk Anbarcıoğlu'nun elinden aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ödül töreninde yaptığı konuşmada, güzel bir organizasyonu daha kazasız belasız atlattıkları için mutlu olduklarını söyledi. Akşam geç saatlere kadar süren müsabakalara vatandaşların büyük ilgi gösterdiğini belirten Başkan Aktaş, “Tarih, kültür, turizm ve tarım şehri Bursa'mızda bu akşam çok güzel bir organizasyonu daha DAĞDER ve Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak hayata geçirdik. Ata sporumuz olan güreşi eski Atatürk Stadyumu'nda, yeni adıyla Millet Bahçesi'nde, yazın son demlerinin yaşandığı bu Eylül akşamında Bursalılarla buluşturmak bizim için keyifti. Geç vakte kadar ilgi ve alakanın yüksek olması bizleri mutlu etti. İnşallah ilerleyen yıllarda bu organizasyona olan ilgi giderek artacaktır. DAĞDER'e, milletvekillerimize, katılan kaymakamlarımıza, il spor müdürümüze katkı ve desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim. Ayrıca kıymetli vakitlerini ayıran, güreşi seven ve burada güreşi doyasıya yaşayan tüm hemşerilerimize çok teşekkür ederim” dedi.

Bursa'da benzer etkinliklerin devam edeceğini vurgulayan Başkan Aktaş, “Geleneksel okçuluk, 3. Ata Sporları faaliyetleri yine bu alanda yapıldı. Yurt dışından, bilhassa Türkî cumhuriyetlerden misafirlerimizi ağırladık. Bu akşam da ata sporumuz olan yağlı güreşleri icra ettik. İlerleyen yıllarda istikrarlı şekilde bunu devam ettirirsek, kendi çapımızda niçin bir Kırkpınar olmayalım? Her şey çok güzeldi. Emeği geçen, katkısı olan herkese çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Finalde güçlü rakibi Ertuğrul Dağdeviren'i mağlup ederek başpehlivan olan Hamza Köseoğlu ise yaptığı açıklamada, “Bizler keyif aldık. Böyle bir organizasyona katkıda bulundukları için belediyemize teşekkür ederim. Devamını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Güreş ağası Hakan Söğünmez tarafından Başkan Aktaş'a kuzu hediye edildi. Aktaş, kendisine hediye edilen kuzuyu DAĞDER'e bağışladı.