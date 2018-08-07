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07 Ağustos 2018 17:54

Daire fiyatına tay

Bursa’nın Karacabey ilçesinde Tarım İşletmesi Müdürlüğü tarafından yetiştirilen 54 safkan Arap tayı ihale usulüyle satışa sunuldu.

Daire fiyatına tay

07 Ağustos 2018 17:54

Ceceli adlı 2 yaşındaki yarış tayı 160 bin liradan alıcı buldu.


Karacabey Harası’nda yoğun katılımla gerçekleşen satışta, en yüksek fiyata Ceceli adlı tay 160 bin liradan Anka Girişim tarafından satın alındı. Satışta ayrıca 150 bin liradan Takiefe adlı tay Süleyman Kılınç’a, Karahaydut adlı tay ise Ercüment Atlı’ya satıldı. En düşüğü 10 bin liradan satılan tayların ihalesinden Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) 2 milyon 207 bin lira gelir elde etti. 54 tayın satışa sunulduğu ihalede, 1 tay ihaleden çekilirken 3 tay ise satılamadı.




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