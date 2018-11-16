Dalgıç polisler kan verdi

Bursa'nın Mudanya ilçesinde dalgıçlar kan bağışladı.

Mudanya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Deniz Limanı Şubesi Sualtı Grup Amirliği'nde görevli polis dalgıçlar Kızılay'a kan bağışında bulundu. 7 dalgıç polis Kızılay Kan Merkezi'nin kan bağışı kampanyasına destek verdi. Kış mevsiminin ardından kan bağışlarında meydana gelen düşüş sonrası kan rezervlerini yükseltmek için kan verdiklerini ifade eden dalgıçlar, ”Kana ihtiyacı olan bir anne, baba, bebek, çocuk, asker, polis, kardeş, komşu, arkadaş olabilir. Bir yıl içinde 4 kez kan bağışlayarak hayatlarını kurtarabilirsiniz” dediler.