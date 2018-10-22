Dalyan Parkı artık daha keyifli

Bursa'da yeşil alanların artması ve halkın park ve bahçeleri rahatlıkla kullanabilmesi için çalışmalar yürüten Nilüfer Belediyesi, Barış Mahallesi'nde 2003 yılında yapılan Dalyan Parkı ve koşu yolunu yeniledi. 7 bin 260 metrekare yeşil alan üzerinde toplam 10 bin 200 metrekare alana sahip olan Dalyan Parkı ve Koşu yolu, vatandaşların keyifli vakit geçirebileceği şekilde düzenlendi. Nilüfer Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından, oturma grupları ile 668 metre uzunluğundaki koşu yolu yenilendi, genç yaşlı herkesin spor yapabilmesi için spor aletleri de yenilenerek hizmete sunuldu.

Barış Mahallesi'nin büyük bir ihtiyacını karşılayan Dalyan Parkı ve koşu yolunda, çocukların da gönüllerince eğlenmesi için yeni oyun grupları konuldu. Bursa'da her geçen gün park sayısını artıran Nilüfer Belediyesi, bakıma ihtiyaç duyulan mevcut parkları yenilemeye devam ediyor.

Nilüfer'de toplam park sayısı 275'e çıkarken toplam park alanı da 862 bin 75 metrekareye ulaştı.