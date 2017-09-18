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18 Eylül 2017 11:02

Damada eşek şakası

Bursa’da bir damadı arkadaşları eşeğe ters bindirerek sokaklarda tur attırdı.

Damada eşek şakası

18 Eylül 2017 11:02


Emin-Gülcan Çetinkaya çiftinin Orhaneli ilçesinde yapılan düğününde damadın arkadaşları damada eşek şakası yaptı. Damadın geleneklerine uyarak yaptığı damat tıraşı eğlencesinde arkadaşları damadı eşeğe ters bindirerek Orhaneli sokaklarında gezdirdi. Gelenek haline gelen bu duruma damat ses çıkarmazken, arkadaşlarının ise oldukça eğlendiği görüldü.


Bursa’nın İznik ilçesi tacir Mahallesi’ndeki düğün de renkli görüntülere sahne oldu. Düğün öncesi arkadaşları tarafından üzerindeki kıyafetleri parçalanıp, eşarp bağlanıp, ağzına emzik verilen damat Turgut Saraç, balonlarla süslenen eşeğe bindirilip sokak sokak dolaştırıldı. Damat ve arkadaşları gelin evinin önünde yöresel oyunlar oynayıp eğlendikten sonra buradan ayrıldı.


Yaşadıkları karşısında şaşkına dönen damat Turgut Saraç, "Geleneği biliyordum. Ben de daha önce damat arkadaşlarıma bu tür şakalar yapmıştım. Bu mutlu günümde benim için güzel bir anı oldu" dedi.




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