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30 Mayıs 2018 15:40

Damadını bıçaklayan kayınbaba tutuklandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen bıçaklama olayında, damadını yaralayan kayınbaba çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Damadını bıçaklayan kayınbaba tutuklandı

30 Mayıs 2018 15:40


Edinilen bilgilere göre, ayrılmak isteyen eşi J.F. ile görüşmek için Tabakoğlu Camii’nin yanındaki evine giden Deniz F., eşinin barışma isteğini reddetmesi üzerine ısrarcı olunca kayınbabası Salih Y. ile tartışmaya başladı. Damadıyla evin önünde tartışan kayınbaba, damadının saldırgan tavırlar sergilemesine öfkelendi. İkili arasında yaşanan gerginlik sonrası kayınbaba üzerindeki bıçakla damadını iki yerinden bıçakladı.


Kanlar içerisinde kalan genç yere yığıldı. Bir süre sonra kendine gelen yaralı genç, güçlükle ayağa kalkıp yürüyerek İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine geldi. Hastaneye gelince bayılan genç, tedavi altına alındı. Sağlık durumu kritik olan genç ilk müdahalenin ardından ameliyata alındı.


Gencin yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, olayın ardından suç aletiyle birlikte gözaltına alınan kayınbaba Salih Y., emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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