Damat ve sağdıcına nikah memuru şınav çektirdi

Sabah saat 09.00’da başlayan nikah trafiği akşam saat 17:00’de kadar devam etti. Yaşanan yoğunluktan dolayı İnegöl Belediyesi Nikah Salonunda 20 dakikada bir nikah kıyıldı. Bazı nikahları ise Belediye Başkanı Alper Taban kıydı. Evlenen çiftlerin mutlulukları gözlerinden okundu.

08.08.2018 tarihini seçen çiftlerden biri de Selahattin ve Gizem oldu. Nikah salonunda ilginç anlar da yaşandı. Nikah memurun evliliğe karşı çıkan var mı sözü üzerine nikah memuru damadın sağdıçlarını çağırdı. İtiraz edenin damadın sağdıcı olduğu ortaya çıkınca salonda kahkaha tufanı koptu. Ceza olarak damatla sağdıç yan yana gelerek birlikte şınav çekti.

Selahattin ve Gizem çiftinin nikah kıyma işlemlerinde damadın sesinin az çıktığını ileri süren salondaki bazı misafirler damada zor anlar yaşattı. Bunun üzerine damat nikah masasının üzerine çıkarak yüksek bir sesle evet deyince genç çiftin nikahları kıyıldı.