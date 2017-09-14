Dar gelirliye kömür yerine doğalgaz yardımı

Büyükşehir Belediyesi’nin Bursagaz iş birliğiyle hizmete aldığı yakıt dönüşümünü destekleme projesiyle ihtiyaç sahibi 2000’e yakın ailenin konutlarına bu yıl kömür dağıtılmayıp, doğalgaz yardımında bulunulacak. Özellikle kış aylarında katı yakıt kullanımı sebebiyle hava kirliliğinin en yoğun olduğu Osmangazi, Yıldırım ve İnegöl ilçelerinde başlatılacak proje, daha sonra etap etap bütün ilçelerde uygulanacak.

Bursa’ya kısa sürede nefes aldıracak ve şehirdeki doğalgaz kullanımını yüzde 100’ler seviyesine çekecek projeye imzalar Ankara Yolu’ndaki başkanlık binasında atıldı. İlk etapta 2000’e yakın ailenin faydalanacağı, daha sonra ihtiyaç sahibi tüm vatandaşları kapsayacak projeye Büyükşehir Belediyesi adına Başkan Recep Altepe, Bursagaz adına da Genel Müdürü Markus Rapp imza koydu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, yakıt dönüşümünü destekleme projesiyle doğalgaz aboneliği bulunmayanların abonelik bedellerinin Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacağını ve hane başına yılda 4 ay (aralık, ocak, şubat ve mart ayları) olmak üzere ayda 50’şer TL’lik fatura desteğinde bulunulacağını söyledi. İhtiyaç sahibi vatandaşlara talepleri halinde doğalgaz sobası ile ocağı da verileceğini kaydeden Başkan Altepe, Bursagaz’ca hesaplanacak güvence bedellerinin 5’te 1’nin yine Büyükşehir Belediyesi tarafından ödeneceğini vurguladı.

Başkan Altepe, uygulanacak projeyle birlikte Bursa’da doğalgaz kullanan hane sayısının yüzde 100’ler varan oranda artacağını ve şehirdeki hava kalitesinin gözle görülür şekilde iyileşeceğini ifade etti. Bugün sağlığı tehdit eden unsurların nefes yoluyla bünyeye alındığını ve bununla birlikte çeşitli hastalıkların toplumda baş gösterdiğini kaydeden Başkan Altepe, “Bu sebeple Büyükşehir Belediyesi olarak doğalgazın daha fazla kullanılması ve yaygınlaştırılmasını önemsiyoruz. Proje kapsamında doğalgazın daha da yaygınlaştırılması amacıyla özellikle dar gelirli ve doğalgaz tesisatı yaptıramayan vatandaşlarımızın tespitini yaptık. Biz zaten kömür yardımları yapıyoruz. Kömür yardımı yerine, doğalgaz ile ilgili bir sisteme geçelim fikrini benimsedik” dedi.

Başkan Altepe, kömür yaptıkları konutlardan yola çıkarak projenin ilk etabını tamamladıklarını söyledi. Başlangıçta hava kirliliğinin yoğun olarak hissedildiği Osmangazi, Yıldırım ve İnegöl’deki mahallelerde çalışmaları tamamladıklarını söyleyen Başkan Altepe, “Buna göre; Osmangazi’de 27 mahallede 1079 konutta, Yıldırım’da 6 mahallede 543 konutta, İnegöl’de 16 mahallede 172 konutta yakıt dönüşümünün yapılabileceği belirlendi. Yakıt dönüşümü destekleme projesi, toplam 1794 konutta uygulanacak. Bugün imzalayacağımız protokol ile projemizi uygulamaya almış oluyoruz” diye konuştu.

Bursagaz Genel Müdürü Markus Rapp ise hizmete alınan projenin devrim niteliğinde olduğunu vurgulayarak, düşük gelirli vatandaşlara destek olmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade etti. Konuşmasında Bursa’nın bu konuda diğer şehirlere de örnek olacağını kaydeden Rapp, “Aynı zamanda bir sosyal sorumluluk olarak gördüğümüz bu projeyle, hava kirliliği azalacak ve hava kalitesi artacak. 1 yılda yaklaşık 1.2 milyon TL destekte bulunulacak” şeklinde konuştu.

Karşılıklı açıklamaların ardından Başkan Altepe ve Genel Müdür Rapp, imzaları atarak projeyi hataya geçirdi.