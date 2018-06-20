Dart turnuvasında kazananlar belli oldu

Nilüfer Belediyesi, vatandaşlara yönelik birçok hizmet üretirken, bir yandan da kurum içi birlikteliği güçlendirmek amacıyla çeşitli aktiviteler düzenliyor. Bu etkinliklerden biri olan Birimlerarası Dart Turnuvası da, belediye çalışanlarından büyük ilgi gördü. Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey’in de katıldığı turnuva, heyecanlı maçların ardından sona erdi. Turnuvada, Emre Vatansever-Aykut Çetin ikilisi şampiyon olurken, Mehmet Eğe-Aytunç Esendemirci ikinci, Fatih Turgut-Erhan Atik üçüncü, Yıldırım Yıldız-Engin Sevinç ikilisi de dördüncü oldu. Dereceye girenler ödüllerini, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Yalçın Işıkyıldız, Nilüfer Belediye Meclisi’nin bağımsız üyesi Gizem Elmas ile Özel Kalem Müdürü Pınar Yeşilçiçek verdi.

Nilüfer Belediyesi çalışanları dahil tüm Nilüferliler’i sporun çeşitli branşlarıyla buluşturmayı hedeflediklerini belirten Başkan Mustafa Bozbey şöyle devam etti:

“Gerek Nilüfer Belediyesi olarak, gerekse Nilüfer Belediyespor olarak takım sporlarının yanı sıra gelişmekte olan spor branşlarına ve geleneksel spor dallarına ayrı bir önem veriyoruz. Dart sporu kısa süre içinde karar verebilme, bu kararı nasıl uygulayacağını planlama, bir sonraki atışın nasıl yapılacağını düşünebilme gibi yoğun bir odaklanma gerektiriyor. Bu sporu özellikle küçük yaşlardaki çocuklarımızla daha çok buluşturmalıyız.”

Turnuvaya katılım gösteren çalışanlara teşekkür eden Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, dereceye girenleri de kutladı.