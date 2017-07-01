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01 Temmuz 2017 14:17

Datatech grup çalışanları geleneksel yemekte buluştu

DATATECH Grup şirketlerinin geleneksel yemeği Kültürpark Altınceylan Restaurant’ta yapıldı.

Datatech grup çalışanları geleneksel yemekte buluştu

01 Temmuz 2017 14:17

Yemeğe TOKSAN Otomotiv A.Ş, AK-PRES Otomotiv A.Ş, AKTEKNİK Kalıp İmalat A.Ş ve AKTOY Motorlu Araçlar A.Ş firmalarının yöneticileri ile DATATECH Grup Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Küçükoğlu katıldı.


DATATATEC Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Küçükoğlu yemek sonrasında yaptığı değerlendirmede, güçlü ve büyük bir aile olduklarını ve hep birlikte daha büyük başarılara imza atacaklarını söyledi. Küçükoğlu, 1985 yılında otomotiv sektöründe lider yan sanayi olma hedefi ile yola çıktıklarını ve bunu başarmak için azimle çalıştıklarına da vurgu yaptı.


2017 yılı başında koydukları hedeflere uygun ilerlediklerini de ifade eden Oğuzhan Küçükoğlu, "Grup şirketlerimizden TOKSAN Otomotiv A.Ş, NOSAB-NİLSİAD’dan ’İhracatta Başarı Ödülü’ ve Honda’dan da ’Tedarikçi Özel Ödülü’ almaya hak kazandı. Diğer şirketlerimizin de geride kalan 6 ayda yeni ödüller alacağına inanıyoruz. Şirketlerimizin yöneticileri ile geleneksel yemeğimizde bir araya gelerek birlikteliğimizi daha güçlendirdiğimize inanıyorum " diye konuştu.




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