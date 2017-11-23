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23 Kasım 2017 15:05

Davulla zurnayla Öğretmenler Gününü kutladılar

Bursa’nın Karacabey ilçesinde Öğretmenler Günü okul bahçesinde davul zurna kutlandı.

Davulla zurnayla Öğretmenler Gününü kutladılar

23 Kasım 2017 15:05


Uluabatlı Hasan İlköğretim Okulu’nda öğrenci ve öğretmenler, davul zurnayla Öğretmenler Gününü kutladı. Saadet Mahallesi Muhtarı Hüseyin Uzer tarafından okula davul ve zurna getirildi. Uzer, “Öğretmenlerimiz bizim gözümüzde çok değerli. Allah onlardan razı olsun. Onlar bizim çocuklarımızın eğitimiyle en güzel şekilde uğraşıyorlar. Bütün öğretmenlerimizin günü kutlu olsun” dedi.


Konuşmanın ardından Muhtar Hüseyin Uzer, Okul Müdürü Ferhat Coşan, öğretmenler ve öğrenciler davul zurna eşliğinde oynadı.




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