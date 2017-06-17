-Davutdede’ye modern mahalle konağı

Yıldırım Belediyesi’nin, Davutdede ile Şükraniye ve Anadolu mahallesi sakinlerinin faydalanacağı hizmet birimininde inşaat aşaması tamamlandı. 457 metrekare alana sahip mahalle konağında muhtarlık ofisinin yanı sıra, 5 muayene odası, engelli hasta muayene odası, gebe izlem ve aile planlaması odası, aşı ve bebek-çocuk izlem odası, emzirme odası, laboratuvar ile eğitim ve toplantı odası bulunuyor.

Yapımı tamamlanan ve hizmete girmek için gün sayan mahalle konağında incelemelerde bulunan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, mahalle konaklarında vatandaşlara sunulan eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel hizmetlerle ilçedeki sosyal yaşama önemli bir ivme kazandıracaklarını vurguladı. Edebali, “İdeal şehir Yıldırım hedefi doğrultusunda büyük vizyon projelerimizin yanında ilçemizin yeniden planlanması konusunda hazırladığımız imar düzeni ile, aynı zamanda mahallelerimizi şehrin küçük birer modeli haline getirerek mahalle kültürümüzü güçlendirecek çok fonksiyonlu konaklar inşa ediyoruz. Muayene odaları, çocuk ve bebek bakım odaları ile laboratuvarı bulunan mahalle konağında vatandaşlarımız sağlık hizmetlerinden de faydalanacak. Davutdede Mahallesi’ne kazandırdığımız mahalle konağında son aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Bünyesinde aile hekimliği yer alan mahalle konağı, Davutdede ile Şükraniye ve Anadolu mahallelilerimize hizmet verecek” dedi.

Yeni Yıldırım’ın imar edildiği kentsel dönüşüm çalışmalarının merkezinde mahalle kültürünün yaşatılması olduğunu da hatırlatan Edebali, “Bizim kültürümüzde mahalle birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın simgesi. Biz mahalle kültürünü yaşatacak ve canlandıracak bir planlama yapıyoruz. Mahalle konaklarını, mahalle kültürünün yaşatıldığı yerler olarak planlarken, buralarda kadınların, gençlerin, engellilerin buluşarak mahallenin nabzını tutulabileceği sosyalleşme alanları şeklinde inşa ediyoruz. Yaklaşık 500 metrekare kapalı alanımızın yanında bulunan eski parkın yerine insanlarımızın dinlenebileceği, çocukların doyasıya oynayarak eğleneceği yeni ve modern bir parkı da kazandıracağız” diye konuştu.