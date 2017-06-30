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30 Haziran 2017 18:16

Davutoğlu elini öpmüştü, kaymakam da giderken helallik istedi

Bayburt’a vali olarak tayin edilen İznik Kaymakam Ali Hamza Pehlivan, ilçeye veda etti.

Davutoğlu elini öpmüştü, kaymakam da giderken helallik istedi

30 Haziran 2017 18:16


Kaymakam Ali Hamza Pehlivan ve eşi Yıldız Pehlivan’ı, Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu, İznik Belediye Başkanı Osman Sargın ile kamu kurum ve kuruluşların müdürleri, çalışanları ve çok sayıda vatandaş Bayburt’a uğurladı. Duygu yüklü anların yaşandığı veda töreninde konuşan Pehlivan, "Bizim meslek hayatımız böyle. Bir gün buradasınız, yarın başka bir yerde. Ama ne mutlu ki sizler gibi gerçekten ilk günden beri gönlünü açan kardeşlerimiz, büyüklerimiz oldu. Hepinizden Allah razı olsun. Gittiğimiz yer sizlerin de kapısıdır. Evimizin kapısı da gönlümüzün kapısı da sizlere açıktır. Hepiniz Allah’a emanet olun" dedi.


Pehlivan ve eşi araçlarına binmeden önce kaymakamlık binası karşısındaki bir evde oturan 90 yaşındaki Refika Gürol’un elini öperek helallık istedi. Müşküle köyü nüfusuna kayıtlı olan Gürol’u daha önce de eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ziyaret etmiş ve elini öpmüştü. Pehlivan, daha sonra makam aracına binerek ilçeden ayrıldı.




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