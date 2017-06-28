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28 Haziran 2017 13:16

Davutoğlu’ndan akraba ziyareti

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, yakınlarını ziyaret için geldiği Bursa’nın Gemlik ilçesinde vatandaşlarla buluştu.

Davutoğlu’ndan akraba ziyareti

28 Haziran 2017 13:16


Akraba ziyareti için Gemlik’e gelen Ahmet Davutoğlu’nu Bursa Milletvekili İsmail Aydın, AK Parti İl Başkanı Cemalettin Torun ve Belediye Başkan Yardımcısı Vedat Büyükgölcigezli karşıladı. Eşi Sare Davutoğlu ve kızı Hacer Büke Davutoğlu ile birlikte Muratoba Mahallesi’nde oturan halasının oğlu ve akrabalarını ziyarete gelen Ahmet Davutoğlu, yakınlarıyla ve mahalle halkıyla hasret giderdi.


Mahalle meydanında vatandaşlarla bir araya gelen Ahmet Davutoğlu, 11 yaşında Muratoba’ya gelerek halasının oğlu için kız istediklerini vurgulayarak, “Rahmetli yengem buralıydı. Muratoba benim Konya Taşkent’ten sonra ikinci memleketim. Gemlik’i ve Muratoba’yı çok seviyorum. Fırsat buldukça geldim ve gelmeye de devam edeceğim” dedi.


Ahmet Davutoğlu’na mahalle halkı tarafından meşhur Muratoba kirazı, lokum, zeytin ve sarma dolma ikram edildi.


Vatandaşlarla sohbet edip, muhtarlar ve halkla hatıra fotoğrafı çektiren Ahmet Davutoğlu, öğlen namazının ardından mahalleden ayrılarak, bir başka programı için Balıkesir’e gitti. Başkan Yardımcısı Vedat Büyükgölcigezli ve Milletvekili İsmail Aydın, şehir dışında olan Belediye Başkanı Refik Yılmaz’ın selamlarını ileterek, Davutoğlu’na zeytin ve zeytin yağı ile zeytin sabunu hediye etti.




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