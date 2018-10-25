Davutoğlu'ndan Bursa'ya ‘ulu şehir' övgüsü

Türkiye Cumhuriyeti'nin 26. Başbakanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, Bursa'nın çok özel şehirlerden biri olduğuna işaret ederek, “Bu ulu şehirde bir kez daha bulunmaktan dolayı çok mutluyum” dedi.

Ahmet Davutoğlu, BUÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Topluluğu'nun tertiplediği ‘Duruş Konuşmaları; Bilgi, Bilinç ve Ahlâk' konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı. Akademisyenlerin ve öğrencilerin ilgi gösterdiği konferansa eşi Sare Davutoğlu ile birlikte gelen Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, başbakanlığı döneminde ziyaret ettiği Bursa'ya ve Uludağ Üniversitesi'ne bir kez daha gelmiş olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

Gençlere seslenen Ahmet Davutoğlu, geçmişte çok sayıda hocasının bulunduğuna işaret ederek, şehirlerin de bir bakıma kendisine hocalık yaptığını vurguladı. Şehirlerin, kendilerine şuurla, irfanla ve hikmetle yaklaşanlara hocalık yaptığını söyleyen Ahmet Davutoğlu,; “Yazdığım Medeniyetler ve Şehirler kitabımın girişinde iki hocamı yâd edeceğim demiştim. Konya ve İstanbul. Ama sadece bu iki hoca değil, bir çok şehrin rahle-i tedrisinden geçtik. Bursa, bu anlamda hepimizin hocasıdır. Dış İşleri Bakanı iken Bursa'ya seneler önce bir toplantıya geldiğimde, her şehri bir isimle anarım. Bursa'ya Ulu şehir demiştim. Bu şehrin sıfatı budur. Dünyanın çok değişik ve beni çok etkileyen mekânlarında bulundum. Ancak Bursa Ulu Camii, başlı başına özel bir mekândır. Dünyanın şehirle bütünleşmiş çok sayıda dağında ve denizinde bulundum. Ama Uludağ, bulunduğu şehre kimlik veren özel bir mekândır. Camisi ulu, sırtını verdiği dağ ulu ve 6 asır süren devletimizin başlangıç anlamında ulusu Osman Gazi de burada, Orhan Gazi de burada. Anadolu'da irfanımızın en önemli temsilcilerinden, ulularından Emir Sultan da burada. Süleyman Çelebi de, Eşrefoğlu Rumi de, Üftade hazretleri de ve daha niceleri burada. Siyasetimize bakın Bursa'yı görürsünüz. Geçmiş tarihi anlamda. İrfanımıza, kültürümüze bakın Bursa'yı görürsünüz. İktisadımıza bakın ipek yolunun ipek ile anılan bir şehri olarak Bursa'yı görürsünüz. Bursa'ya referansta bulunmadan bizim tarihimizi anlamak mümkün değildir. Onun için değerli öğrenciler size ilk tavsiyem, Bursa'nın dizinin dibine çökün ve Bursa'dan irfan, hikmet dersi alın” şeklinde konuştu.

Davutoğlu, “Türkiye'deki en güzel kampüslerden birisi Bursa Uludağ Üniversitesi'nin kampüsüdür. Çok severim. Ancak bir özelliği sizleri sakın ola ki olumsuz etkilemesin. Şehrin merkezinden biraz uzaktadır. Ne olur vakit buldukça Bursa'nın sokaklarında tarih, hikmet ve irfan dersi alın. Ben bir kez daha bu aziz şehirde olmaktan ve sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Beni Bursa Uludağ Üniversitesi'ne çağıran öğrencilerimize ve Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay hocamıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Programda konuşma yapan BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yüce ise, faaliyeti düzenledikleri için topluluk öğrencilerine teşekkür etti. Mehmet Yüce, “Bursa Uludağ Üniversitesi'nin millî duruşu ile birlikte ‘Bilimden üretime, üretimden ekonomiye' sloganıyla ve 3. nesil üniversite vizyonuyla evrensel çerçevede projeleri geliştirip milletin hizmetine sunmayı kendisine hedef edinmiştir. Gençlerimizin millî ve manevî değerlerimizle hemhâl olmasını sağlamak asli vazifemizdir. Bununla birlikte hedefimiz, evrensel çerçevede hedefler üretmek ve dünya mirasına katkılarda bulunmaktır” şeklinde konuştu.

Ahmet Davutoğlu, konuşmalarının ardından öğrencilerden gelen soruları cevapladı. Programın sonunda Davutoğlu'na, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Topluluğu öğrencileri tarafından hediye takdim edildi.