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Dayısını bıçaklayarak öldürdü

Bursa’nın Gemlik ilçesinde dayı-yeğen arasında bilinmeyen bir sebepten çıkan tartışma kanlı bitti.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde dayı-yeğen arasında bilinmeyen bir sebepten çıkan tartışma kanlı bitti. Tartışma sırasında E.Ş.(20) dayısı Murathan Şerefhan'ı (34) bıçaklayarak öldürdü.


Olay, Bursa'nın Gemlik ilçesine bağlı Dr. Ziya Kaya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre E.Ş. ile dayısı Murathan Şerefhan arasında bilinmeyen bir sebepten ötürü tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın büyümesi sonucu E.Ş., yanında taşıdığı bıçakla dayısını yaraladı.


Kanlar içinde yere yığılan Murathan Şerefhan çevredekilerin de yardımıyla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dayı Şerefhan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Olaydan sonra E.Ş. ise Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından suç aleti olan bıçakla birlikte kıskıvrak yakalandı.


Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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