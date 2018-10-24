Dedeler ve nineler torunlarıyla okul bahçesinde oyun oynadı

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 'Çınarlar Çiçeklerle Buluşuyor' projesi Bursa'nın İnegöl ilçesinde hayat buldu. İnegöl Hacer Salih Yıldız İlköğretim Okulu'nda dede ve nineler 1. sınıf öğrencileri ile bir araya geldi.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 'Çınarlar Çiçeklerle Buluşuyor' projesi renkli görüntülere sahne oldu. İnegöl'de dede ve nineler ilkokul birinci sınıfta okuyan torunlarıyla bir araya gelerek doyasıyla vakit geçirdi. Okul bahçesinde düzenlenen faaliyet öncesi açıklamaya yapan Hacer Salih İlköğretim Okulu Müdür Yardımcısı Songül Aktaş, "Bakanlığımızın yenilikçi ödüllerini almış bir proje. Biz öğretmen arkadaşlarımızı topladık. 1. sınıf öğrencilerinin dede ve ninelerini torunlarıyla buluşturduk. Bu aykı faaliyetimiz geleneksel oyunlar. Dede ve nenelerimiz, çocukken oynadıkları oyunları torunlarına öğretecekler. Çocuklarımız da günümüzde oynadıkları oyunları dedelerine ve nenelerine öğretecekler. Maalesef günümüzde şehir hayatına geçilince dede ve nineler çocuklarla çok fazla buluşamıyor. Bundan dolayı da çocuklarımızı bir araya gelsinler, bir kuşak çatışması olmasın, aradaki bağlar kuvvetlensin istedik. Bu yüzden çocuklarımızı dede ve ninelerimiz ile buluşturduk" dedi.

Programa katılan Mülkünaz Şentürk ise, "Çocuklarımızı kazanmaya çalışıyoruz. İyi bir eğitim almasını istiyoruz. Arkadaşlık kurmalarını, güzel oyunlar oynamalarını, dostluklar kurmalarını arzu ediyoruz. Şimdiki gençler tablet,

bilgisayar ve akıllı telefondan başını kaldıramıyor. Bizim zamanımızda Mızraklı ilmihal okunur, Peygamber Efendimizin hayatı anlatılırdı. Hocalara yardımcı olmamız lazım" dedi.

Çocuklara horon ve kolbastı öğrettiğini ifade eden Süleyman Ermiş ise, "Bizim zamanımızda taş oyunu vardı. Gazoz kapağı ile oynardık. Başka bir şansımız yoktu. Ama bugün çocuklar böyle şeyler oynamıyor. Şimdi çocuklar daha farklı oyunlar oynuyorlar, teknoloji ile oynuyorlar" dedi.

Konuşmaların ardından dedeler ve nineler torunlarıyla okul bahçesinde oyunlar oynayarak hoş vakitler geçirdi.