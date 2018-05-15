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15 Mayıs 2018 13:37

Define avcıları tonlarca ağırlıktaki lahitleri çalacakları sırada yakalandı

Bursa’da define avcıları bu sefer tarihi lahit ve mezarlara göz dikti.

Define avcıları tonlarca ağırlıktaki lahitleri çalacakları sırada yakalandı

15 Mayıs 2018 13:37

Jandarma ekipleri kaçak avcıları devriye attığı sırada suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.


Bursa’nın İznik ilçesine bağlı Hisardere Mahallesi’nde ormanlık alanda dedektörle gezen 3 kişi jandarma ekiplerinin gözünden kaçmadı. Ekipler dedektörle gezen üç kişinin yanına yaklaştığında define aradıklarını öğrendi. 3. yüzyıldan kalma biri 7 ton ağırlığında üç lahit ve çok sayıda Roma dönemine ait olan mezarların bulunduğu alanda izinsiz define avına çıkan üç kişi gözaltına alınıp karakola götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan üç şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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