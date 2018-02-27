Define sandığındaki Bursalı hazineler

İki kategoride gerçekleştirilen yarışmanın “Tek Karede Bursa” kategorisinin birincisi Ömer Şahin, ikincisi Bilgin Dikerler, üçüncüsü ise Orhan Turhan oldu. Fotoğraf Öyküleri kategorisinde birinciliği ise Yaren Leylek ve Adem Amca öyküsüyle Alper Tüydeş kazandı.

Bursa Fotoğraf Yarışması’nın bu yılki teması “Şehrin Görsel Hazinesi” oldu.

Bursa Fotoğraf Yarışması’nın üçüncüsünün "Tek karede Bursa" kategorisine; 125 fotoğrafçı, 983 fotoğraf ile katıldı. 4 turdan oluşan jüri değerlendirmesinin ardından 47 fotoğraf final değerlendirmesine hak kazandı. Fotoğraf Öyküleri kategorisinde ise; 58 fotoğraf öyküsü ve 344 fotoğrafın katılımıyla başlayan süreç, jüri değerlendirmesinin ardından 5 fotoğraf öyküsünün final değerlendirmesine hak kazanması ile sonuçlandı. Finale kalamayan fotoğraf öyküleri fotoğraflarından başarılı bulunanlar Tek Karede Bursa kategorisinde tekrar değerlendirmeye alındı.

Erdal Kınacı, İsmail Şeker, Özgür Çakır, Aykut Güngör, Demet Argun ve Engin Çakır’dan oluşan seçici kurul 24-25 Şubat tarihlerinde gerçekleştirdikleri jüri toplantılarında fotoğrafları; yarışma temasına uygunluk, anlatım gücü ve teknik kıstaslara göre değerlendirdi.

Yapılan final değerlendirmelerinin ardından puanlama sistemi ile derece kazanan fotoğrafçıların kazananları ise 4 farklı isim oldu: “Tek Karede Bursa” kategorisinin birincisi Ömer Şahin olurken, ikinci Bilgin Dikerler, üçüncü ise Orhan Turhan’dı. Fotoğraf Öyküleri kategorisini kazanan isim ise Yaren Leylek ve Adem Amca öyküsüyle Alper Tüydeş oldu.

Bugüne dek 4500’e yakın fotoğrafın yarıştığı yarışma, Bursa teması etrafında fotoğraf sanatını ve fotoğrafçıları bir araya getirmişti. İlkinde “Bursa Değerlerinden İzler” temasıyla yola çıkan Bursa Fotoğraf Yarışması, geçtiğimiz yıl “Odak Noktası Bursa” teması ile fotoğrafçıları Bursa serüvenine davet etmişti. Yarışma bu yıl “Şehrin Görsel Hazinesi” temasıyla fotoğrafçıları Bursa’dan bir define avına davet etti.