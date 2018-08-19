Defineciler suçüstü yakalandı

Bursa’nın Gemlik ilçesi Haydariye Mahallesi Dedelik Mesire Alanı’nda izinsiz tarihi eser aranacağı bilgisi alan Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli şahısları takibe aldı. Takip sonucunda mesire alanına yakın ormanlık içerisinde kazı yapan 3 defineci kıskıvrak yakaladı.

Olay yerinde yapılan incelemelerde çok sayıda kazma ve kürek gibi malzeme ve tarihi eser niteliği taşıyan değerli eşyalar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden D.F.’nin (59) ise Dedelik Mesire Alanı’nın işletmeciliğini yaptığı ve kazı işini organize ettiği öğrenildi.

Gözaltına alınan 3 şahsın sorgularına devam edilirken, olayla ilgili tahkikat sürüyor.