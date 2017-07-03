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03 Temmuz 2017 14:14

Definecilere suçüstü

Bursa’da kaçak kazı yapan 2 kişi jandarmanın yaptığı operasyonla suçüstü yakalandı.

Definecilere suçüstü

03 Temmuz 2017 14:14


Olay, Osmangazi’nin Gündoğdu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmaları neticesinde İ.C. (45) isimli şahıs ile Z.Ç. (47) isimli kadının kaçak kazı yaptığı bilgisine ulaştı. 2. derece sit alanında kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı. Kazıda kullanılan birer kazma, balyoz ve demir manivela ile 15 metrelik çelik halat ele geçirildi. 2 şüpheli hakkında Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanuna muhalefet suçundan işlem yapıldı.




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