Dekan atamaları tamamlandı

Bursa Uludağ Üniversitesi'nde (BUÜ) 5 fakültenin dekanlık devir teslim törenleri tamamlandı. Son olarak İlahiyat ve Güzel Sanatlar fakültelerinde görev teslimlerin tamamlanmasının ardından yeni dekanların hepsi göreve başlamış oldu.

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından BUÜ Güzel Sanatlar, İlahiyat, Veteriner, İnegöl İşletme ve Sağlık Bilimleri fakültelerine yeni dekanlar tayin edildi. Önceki hafta görevine başlayan 3 dekanın ardından İlahiyat ve Güzel Sanatlar Fakültesi'nin yeni dekanları da görevlerini devraldı.

İlahiyat Fakültesi Dekanlığı devir teslim töreni fakültenin dekanlık katında gerçekleştirildi. Törene katılan Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay, göreve yeni atanan Prof. Dr. Bilal Kemikli'ye hayırlı olsun dileklerini iletirken, eski dekan Prof. Dr. Abdülrahman Çetin'e de hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Makamlardaki tüm görevlerin geçici olduğunu söyleyen Rektör Ulcay, “Bu bir bayrak yarışıdır. Görev süresi boyunca bizlerle birlikte uyumlu bir şekilde çalışan Abdülrahman hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Hakkını helâl etmesini istiyoruz. Bizler de hakkımızı helâl ediyoruz. Yeni dekanımız Sayın Bilal Kemikli hocamıza da başarılar diliyoruz. Teslim aldığı hizmet bayrağını çok daha ileriye taşıyacağına inanıyoruz. İnşallah hep birlikte güzel çalışmalara imza atacağız ve üniversitemizi, fakültemizi daha iyi yerlere taşıyacağız” diye konuştu.

Güzel Sanatlar Fakültesi'nin devir teslim töreni ise rektörlük makamında gerçekleştirildi. Yeni ve eski dekanların bir arada olduğu törende Prof. Dr. Hatice Şahin dekanlık görevini Prof. Dr. Ahmet Şinasi İşler'den devraldı. Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay, dekanlara başarılar diledi.