Dekan Kaya: “Öyle hemşirelerimiz var ki ameliyat bile yapabilir”

Kadro azlığı sebebiyle ağır şartlarda çalıştıklarını dile getiren hemşirelere Hastane Başhekimi Doç. Dr. Yakup Canıtez, 149 hemşire ve 43 teknisyen alımı için ilan verdiklerini söyledi. Rektörlük A Salonunda yapılan Hemşireler Haftası kutlamasına, öğretim üyeleri, hemşireler ve personel katıldı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yüce, törende yaptığı konuşmada, sağlığın bir insan hakkı olduğunu ancak bu hakkın kullanılabilmesi için birtakım şartların bulunması gerektiğine işaret ederek, “Hemşirelerimizin ana, baba, evlat gibi gördükleri hastalara sevgi ile fedakârca baktıklarını biliyoruz. Üniversite olarak biz de onların çalışma şartların iyileştirmek için uğraşıyoruz” dedi.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya, hemşireliğin hekimlere yardımcı olan sağlık personeli değil, başlı başına bir meslek olduğunu belirterek, hemşirelerden büyük alkış aldı. Kaya, “Öyle eskiden olduğu gibi doktorun dediğini yapan kişiler değil artık, görüyorsunuz yüksek lisans yapıyorlar, doktora yapıyorlar, profesör oluyorlar. Hemşireleri kendileri yetiştiriyorlar. Bizim fakültemiz özeline gelince ben inanıyorum ki ülkemizin en iyi hemşireleri buradadır. Bunu nerden biliyorum? Bize dışardan çok öğretim üyesi, asistan geliyor. Onlar da aynı şeyi söylüyor. Ne mutlu ki sizin böyle iş arkadaşlarınız var diyorlar. Kliniklerde ve ameliyathanede Ameliyathanede öyle hemşireler var ki, bunlara bazı ameliyatları verin rahatlıkla yaparlar” dedi.

Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Yakup Canıtez ise hemşirelik ile hekimliğin birbirini tamamlayan ayrılmaz parçalar olduğunu belirterek, “Güney Marmara’nın altı milyon nüfusuna cevap vermeye çalışan önemli bir sağlık kuruluşuyuz. Son üç yılda bizden öncekilerin koyduğu tuğlaların üstüne tuğla koymaya çalışıyoruz. Geçen iki yılda 156 hemşire kadrosu almıştık, bu yıl da 149 hemşire ve 43 sağlık teknikeri almak üzere ilan verdik. İnşallah bunlar da işe başladıklarında sıkıntılar tümden yok olmayacak belki ama önemli oranda azalacak” dedi.

Tıp Fakültesi Hastanesi Başhemşiresi Muazzez Altay ise, her yıl 12-18 Mayıs tarihlerinin Dünya Hemşireler Haftası olarak kutlandığını belirterek, hemşirelerin sağlıktaki rolünü anlattı. Sağlığın kazanılmasında hemşirelik mesleğinin anahtar rol oynadığını vurgulayan Altay, bu rolün gerektiği gibi uygulanabilmesi için de birtakım şartların yerine getirilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2016 verilerine göre Türkiye’de 152 bin 952 hemşirenin çalıştığını, buna göre bin hastaya iki hemşirenin bakmak zorunda olduğunu kaydeden Başhemşire Altay, “Türkiye’nin de üye olduğu Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD’de ise 34 ülkenin ortalaması 1.000 hastaya 9 hemşiredir” dedi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Berrin Tunca, 1996 yılından bu yana Sağlık Yüksekokulu olarak lisans seviyesinde bugün ise yüksek lisans ve doktora seviyesinde eğitim verdiklerinin altını çizdi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Başkanı Doç. Dr. Nurcan Özyazıcıoğlu da, öğrenci sayılarının plansız olarak artırılmasının hemşirelik eğitiminde kaliteyi olumsuz etkilediğine dikkat çekti.

Konuşmaların ardından, emekli olan ve hizmette 20 yılını dolduran hemşirelere plaketleri verildi.