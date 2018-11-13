Dekan Pirinççi'den Başkan Taban'a ziyareti

Dr. Ferhat Pirinççi, Belediye Başkanı Alper Taban'ı ziyaret etti.

Uludağ Üniversitesi İnegöl İşletme Fakültesi'nde Ekim ayında yaşanan görev değişiminde, Dekanlık görevini vekaleten yürüten Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay, dekan olarak atanan Prof. Dr. Ferhat Pirinççi'ye görevlerini devretti. UÜ İnegöl İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ferhat Pirinççi, göreve başlamasının ardından protokol ziyaretleri kapsamında Pazartesi günü Belediye Başkanı Alper Taban'ı ziyaret etti.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette bir konuşma yapan Dekan Pirinççi, “İnegöl Türkiye'nin birçok ilçesinden daha farklı, daha önde olan bir ilçe. Dolayısıyla burada görev süremiz boyunca özellikle yerel dinamiklerle neler yapabilirizi, fakültemizi ve dolayısıyla İnegöl'ü nereye götürebiliriz şeklinde istişare yapalım istedik. Bu ziyaret Sayın Başkanımızla tanışmaya da vesile oldu. İnşallah bundan sonraki süreçte de hem kendileriyle işbirliği talep edeceğiz hem de biz fakülte olarak, öğretim görevlilerimiz ve öğrencilerimiz olarak şehrimize ne katarız noktasında kendilerinin görüşlerini alacağız. Bizleri kabul ettiği için teşekkür ediyorum” dedi.

Belediye Başkanı Alper Taban ise Dekan Pirinççi'nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek; “Ziyaretlerinden dolayı kıymetli hocamıza teşekkür ediyorum. Kendisinin de genç yaşta çok güzel yerlere gelmesinden dolayı ben çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Bir akademisyen, bir bilim adamı kolay yetişmiyor. Bizler yerel yöneticiler olarak şehir yönetimiyle ilgili bundan sonraki süreçte bu şehri daha güzel yerlere nasıl getirebiliriz, şehirleşmeyi daha nasıl güzel bir hale getiririzi inşallah üniversite ayağıyla güçlendirmiş olacağız. Daha önce de küçük bir buluşmamızda bundan bahsetmiştim ve kendileri de destek vereceklerini ifade etmişlerdi. Tabi bir yandan bilim adamları, bir yandan yerel yönetimler, kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlarımızın destekleriyle inşallah gelecekte çok daha güzel bir İnegöl hayal ediyoruz. İnşallah bu hayalimizi de hayata geçirmek için mücadelemizi vereceğiz. Ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Görevinde üstün başarılar diliyorum” diye konuştu.