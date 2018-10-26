Deliler ve Yasaklar seyirciyle buluştu

Nilüfer Belediyesi'nin açtığı drama atölyesinde eğitim alan kursiyerler, Devekuşu Kabare'nin Deliler-Yasaklar oyunu ile seyirci karşısına çıktı.

Drama atölyesine bu yıl 250 kişi katıldı. Atölyede eğitim alan kursiyerler hünerlerini sahneledikleri oyunlarla sergiliyor. Son dönem eğitimine katılanlar, Turgut Özakman ile Kandemir Konduk'un kaleme aldığı ve yönetmenliğini Gökhan Sekmen'in yaptığı Devekuşu Kabare'nin, Deliler-Yasaklar adlı oyununu sahneledi. Uğur Mumcu Sahnesi'ndeki oyuna, sanatseverler ilgi gösterdi. 12 kişiden oluşan oyuncu kadrosu, oyunun sonunda ayakta alkışlandı.

Oyunu sahnelemeye devam edeceklerini belirten drama atölyesi eğitimcilerinden Gökhan Sekmen, yeni dönem çalışmalarının da başladığını ifade etti. Sekmen, “Yeni dönem çalışmalarımıza yetişkin ve çocuk gruplarımızla başladık. Mayıs ayına kadar devam edecek çalışmalar sonunda hem yetişkin hem de çocuklar ile benzer bir projeyi daha seyirci karşısına çıkacağız” dedi.