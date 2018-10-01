Demirel: "Hızlı tren 2019 yılında Bursa'ya gelmeli”

Demiryolu Sevdalıları Derneği Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 22 ve 23. Dönem Bursa Milletvekili Kemal Demirel, CHP Bursa İl Başkanlığını ziyaret etti. 2016 yılında Bursa'da açılması planlanan demiryolunun 2019 yılına ertelenmesi ve şimdilerde de tasarruf paketine alınacağı bilgisini değerlendiren Demirel, “19 Ocak 1997 yılında Bursa'ya ve Türkiye'ye trafik terörüne karşı hızlı trenin gelmesi ve yaygınlaşması adına bir kampanya başlatmıştım. Yaklaşık 21 yıl geçti. O günden bugüne Türkiye'yi karış karış gezdim. Bu anlamda, 40 il, 22 ilçe ziyaret ettim. 310 kilometre yol yürüdüm. Bu proje çerçevesinde dünyada ilk yürüyen milletvekili seçildim. Bu anlamda da 88 bin kilometre yol kat ettim. Bursa'ya hızlı trenin gelmesi için 100 binlerce imza topladım. STK'lardan milletvekillerine, bakanlardan derneklere kadar ziyaretlerde bulundum. Geçmişte var olan, ancak Bursa'nın elinden alınan bu trenin yeniden kazandırılması için herkes destek oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de gündeme getirdim” diye konuştu.

Kendisinin de katıldığı 2012 yılındaki temel atma töreniyle Bursalıların 2016 yılında hızlı trenle buluşacağı müjdesini aldıklarını hatırlatan Demirel, “Bursa'ya 2016 yılında hızlı tren geleceğinin sözünü aldık. Ancak olumsuzluklar sebebiyle trenin 2019 yılında biteceği açıklandı. Şimdi ise tasarruf tedbirleri çerçevesinde hızlı tren projesinin 2019 yılından daha ileri bir tarihe ötelendiği konuşuluyor. Tekrar kamuoyunda birlik, beraberlik ve dayanışma ortaya koyarak 2019 yılında trenin Bursa'ya gelmesini sağlamak için kolları sıvadık. İlk ziyaretimi CHP Bursa İl Başkanlığı'ndan başlatıyorum. Daha sonra AK Parti, MHP ve İYİ Parti'yi de ziyaret edeceğim. İlerleyen günlerde milletvekilleri, bakanlar ve daha önce ulaştırma bakanlığı ve başbakanlık yapmış olan TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı ziyaret edeceğim. Bu projeler yapılır, temeli atılır ve verilen tarihte biter. 2019‘da Bursalıların bu hasrete son vermesini istiyoruz. Bursa katma değer üreten, tarım ve sanayi kenti. Bursa kazandıkça Türkiye kazanıyor” şeklinde konuştu.