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27 Kasım 2017 14:08

Demirel: “İnegöl’de rekora imza attık”

Aralık ayında yapılacak kongrede aday olmayacağını açıklayan AK Parti İlçe Başkanı Adem Demirel, üç senelik hizmet dönemini değerlendirdi.

Demirel: “İnegöl’de rekora imza attık”

27 Kasım 2017 14:08


İnegöl’de rekora imza attıklarını söyleyen Demirel, “7 Haziran ile 1 Kasım genel seçimleri ve 16 Nisan referandumunda İnegöl’de bütün kadrolarımız ile yoğun bir performans göstererek İnegöl siyasi tarihinde hiçbir partinin alamadığı yüzde 70,4’lük oy oranını alarak bir rekora imza attık. Bu rekorun benim başkanlığım dönemimde kırılması benim için onur ve gurur meselesidir. Ancak bu rekordaki başarı bütün teşkilatımızın ve partimizin başarısıdır" dedi.


Adem Demirel, “İlçe başkanlığına seçildiğim ilk günlerde neden Bursa il yönetiminde İnegöl’den bir kişi bile yok denilmişti. Bugün geldiğimiz noktada, teşkilatımızın üstün gayreti sayesinde Bursa İl Başkanımız Ayhan Salman başta olmak üzere AK Parti İnegöl teşkilatından yetişen üç arkadaşımız Bursa il yönetiminde görev yapıyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız da İnegöl siyasetinde yetişen, birlikte mesai yaptığımız arkadaşımızdır. Yine Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanımızın da İnegöllü olması bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Bu başarıda teşkilatımızın başarısı, AK Parti’nin başarısıdır. Ben İnegöl’den Bursa’ya ve Ankara’ya giden bütün yöneticilerimize başarılar diliyorum. Uzun bir aradan sonra genel başkanımızın ilçemizi Cumhurbaşkanı sıfatıyla ziyaret etmesi ve bununda bizim dönemimizde gerçekleşmesi bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir” şeklinde konuştu.


Genel merkez tarafından AK Parti İnegöl İlçe Başkanlığı adaylığı açıklanan Mustafa Ersan da kurulacak yeni yönetim hakkında bilgiler verdi. 10 Aralıkta tek liste ile gidilecek kongrede başkan adayı olan Mustafa Ersan, “Yönetim kurulu adına liste çalışmalarına başladık. Beş kişilik bir komisyonum var. O komisyonda çalışıyoruz, ancak henüz şekillenen bir şey yok. Elimizde bir havuz var ve o havuzdaki isimler üzerinde istişareler yapıyoruz. Daha isim alacağımız yerler var, STK’lar ile görüşüyoruz, dernekler ile görüşüyoruz, her yerden isim istiyoruz” şeklinde konuştu.




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