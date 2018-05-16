Demirtaş Cami ibadete açıldı

Ramazan ayının ilk teravih namazı Demirtaş bölgesinde ayrı bir heyecanla eda edildi. Osmangazi Belediyesi’nin Demirtaş Meydan Projesi kapsamında inşa edilen 2 bin 500 kişilik Demirtaş Merkez Camii, dün akşam kılınan ilk teravih namazında dolup taştı. Kendine has mimarisiyle dikkat çeken caminin alt ve üst katlarının yanı sıra avlusu da tamamen doldu.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osmangazi İlçe Müftüsü Lütfü İmamoğlu ve AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez de binlerce vatandaş ile birlikte teravih namazını yeni camide kıldı. İlçe Müftüsü İmamoğlu ve cemaat, Demirtaş’a daha büyük ve daha modern bir cami kazandırılmasından dolayı Başkan Dündar’a teşekkür etti.

Ramazan Ayı’nda iki sevinci bir arada yaşadıklarını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Hem mübarek ramazan ayına kavuşmanın, hem de camimizi ibadete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bunlar bizim güzelliklerimiz. Fakat, biz Müslümanların bu güzelliklerini çekemeyenler var. İşte, Filistin’de yaşanan katliam bunun bir göstergesi. Bu insanlık dışı zulme kınama, İslam dünyasından sadece Türkiye’den, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. Ramazan ayının güzelliklerini, bereketini yaşamalıyız. Bu cemaatin her zaman cami içinde ve cami dışında birlik içinde olup, kardeşlik duygularını güçlendirmesi bizlerin güzelliğini hedef alan düşmanlara bir mesaj olacak. Camiler, bir araya gelme yeridir. Bizlerin buradaki birlikteliği, cemaatin bu güzelliği inşallah bundan sonra da devam eder” dedi.

Demirtaş Merkez Camii’nin mimarisiyle ve tüm işçilikleriyle örnek bir eser olduğunu belirten Başkan Dündar, Türkiye’nin birçok yerinden bu caminin projesinin istendiğini belirtti.