Demirtaş Camii ilk teravihle ibadete açılıyor

Demirtaş Meydan Projesi çerçevesinde inşa edilen ve modern mimarîsiyle dikkat çeken cami, ince işçiliklerinin tamamlanmasının ardından açılışa hazır hâle geldi. Camideki son hazırlıkları yerinde inceleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ramazan ayına girerken ayrı bir heyecan yaşadıklarını belirterek, “Demirtaş’ta yeni meydan düzenlemesiyle birlikte yıkılan eski caminin yerine daha modern ve daha büyük bir cami inşa ettik. Caminin alt katında uzun süredir namaz kılınıyordu. Camimiz artık tamamen açılmaya hazır hâle geldi. İlk teravih namazını kılarak bu camimizi ibadete açıyoruz. Vatandaşlarımızın da desteğiyle şu anda hummalı bir çalışma var. Cami içindeki halılar döşeniyor. Bursa’mıza güzel bir eser kazandırmış olduk. Bu vesileyle ramazan ayının bütün Müslümanlara hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.