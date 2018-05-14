Diğer
Kategoriler
14 Mayıs 2018 18:05

Demirtaş Camii ilk teravihle ibadete açılıyor

Osmangazi Belediyesi’nin tarafından Demirtaş’ta inşa edilen yeni cami, yarın kılınacak ilk teravih namazıyla birlikte ibadete açılacak.

Demirtaş Camii ilk teravihle ibadete açılıyor

14 Mayıs 2018 18:05


Demirtaş Meydan Projesi çerçevesinde inşa edilen ve modern mimarîsiyle dikkat çeken cami, ince işçiliklerinin tamamlanmasının ardından açılışa hazır hâle geldi. Camideki son hazırlıkları yerinde inceleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ramazan ayına girerken ayrı bir heyecan yaşadıklarını belirterek, “Demirtaş’ta yeni meydan düzenlemesiyle birlikte yıkılan eski caminin yerine daha modern ve daha büyük bir cami inşa ettik. Caminin alt katında uzun süredir namaz kılınıyordu. Camimiz artık tamamen açılmaya hazır hâle geldi. İlk teravih namazını kılarak bu camimizi ibadete açıyoruz. Vatandaşlarımızın da desteğiyle şu anda hummalı bir çalışma var. Cami içindeki halılar döşeniyor. Bursa’mıza güzel bir eser kazandırmış olduk. Bu vesileyle ramazan ayının bütün Müslümanlara hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
28
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç