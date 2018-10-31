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Demirtaş ile Avdancık köprüyle birbirine bağlandı

Osmangazi Belediyesi tarafından Demirtaş ile Avdancık’ı birbirine bağlamak için yapılan köprü tamamlandı.

Osmangazi Belediyesi tarafından Demirtaş ile Avdancık'ı birbirine bağlamak için yapılan köprü tamamlandı.


Osmangazi Belediyesi, Demirtaş ile Avdancık Mahallesi arasında ulaşımda sıkıntıya yol açan eski köprünün yerine modern bir köprü inşa etti. İki mahalleyi birbirinden ayıran dere üzerine hem araç hem de yaya trafiğine uygun olarak inşa edilen 27 metre genişliğinde ve 20 metre uzunluğundaki köprünün asfalt, kaldırım ve çevre düzenleme çalışmaları haricinde bütün imalâtları tamamlandı. İki yönlü yaya yolu da bulunan köprü, bağlantı yolları ile birlikte Avdancık ve Seçköy mahalleleri ile Demirtaş Barajı çevresinde bulunan maden ocaklarına ait araçların oluşturduğu trafik meselesini çözecek.


Yeni köprünün bölgede artan trafik yoğunluğunu rahatlatacağını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Eski köprü, sadece tek aracın geçeceği genişlikte olması sebebiyle bölgedeki artan trafik yoğunluğuna cevap veremez duruma gelmişti. İnşa ettiğimiz yeni ve modern köprü ile bölgede artan trafiği yoğunluğunu rahatlatacağız. Fore kazık yöntemi ile temelini sağlamlaştırdıktan sonra kirişler konuldu. Çift aracın rahatlıkla geçebileceği 27 metre genişliğindeki köprü, aynı zamanda her iki yönde yer alacak 1.5 metre genişliğindeki yaya yolları ile rahat ve güvenli ulaşım imkânı sunacak. Önümüzdeki günlerde açılışını gerçekleştireceğiz” dedi.

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