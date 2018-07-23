Demirtaş Kültür Merkezi’nde sona gelindi

Osmangazi Belediyesi’ne bağlanmasıyla birlikte yatırımların adresi olan Demirtaş’ta inşa edilen Demirtaş Kültür Merkezi inşaatında çalışmalar devam ediyor. Toplam inşaat alanı 7 bin 840 metrekare olan kültür merkezi, bodrum artı 3 kattan oluşuyor. Kültür merkezinde alışveriş alanları, PTT, 2 adet muhtarlık, toplantı salonları, atölyeler, ofisler, nikah ve sergi salonları, kafeterya, park ve dinlenme alanları, 82 araçlık otopark, yürüyüş yolları, sosyal ve kültürel aktivite alanları yer alacak. Çatı üst kaplaması ve teras izolasyonları, çevre düzenleme dolgu çalışmaları tamamlanan Demirtaş Kültür Merkezi’nde, meydandaki havuz, yürüyüş yolları ve dinlenme alanları ile çocuk oyun alanlarının inşaatı devam ediyor. Kültür merkezinde bulunan nikah salonunda akustik duvar kaplama çalışmaları tamamlanmak üzere. Kültür merkezinin zemin kaplamaları tamamlandı, asansör montajı tamamlanmak üzere. Toplam 15 bin metrekarelik bir alanı kapsayan Demirtaş Kültür Merkezi ve Meydan projesi, tamamlandığında Demirtaş’a yepyeni bir kimlik kazandıracak.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa’ya değer katacak bir hizmeti kazandırıyor olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, “Demirtaş, Bursa’nın en eski belediyelerinden. Burada ciddi yatırımlar yapıyoruz. 2009 yılında Osmangazi Belediyesi’ne bağlanmasıyla birlikte buradaki ihtiyaçlar ve talepler doğrultusunda çalışma planı hazırladık. İlçe merkeziyle uyumlu olacak şekilde yatırımları hayata geçirdik. 2009 yılında 19 bin olan Demirtaş bölgesinde, imar planlarını uygulayarak 15 bin daireye ruhsat verdik. Çalışmalarımız sonucunda burada yeni bir şehir ortaya çıktı ve 60 bin kişilik nüfus artışı ile Demirtaş’ın nüfusu bugün 80 bine ulaştı. Demirtaş’ta Bursa’nın en güzel meydanını yapıyoruz. Bir sanat eseri niteliğindeki Demirtaş Camii projesini hayata geçirdik. Demirtaş’ta 10 caminin çevre düzenlemesini yaparak eksikliklerini giderdik. 10 okulumuzun çevre düzenlemesini yaptık. 9 park inşa ettik. Bu yıl da 6 park daha inşa edeceğiz Demirtaş Atıcılık ve Trap Tesisleri’ni bu bölgeye kazandırdık. Demirtaş bölgesinde ayrıca yeni yerleşim eri olan Ayazma bölgesinde 5 bin 110 metre yeni imar yolu açtık. Demirtaş büyürken biz de hizmetlerimizi büyütüyoruz” dedi.

Yüzme havuzları, spor tesisleri, parkları ve geniş yolları ile örnek kentleşmenin yolunu açtıkları Demirtaş’ın, Meydanı ve Kültür Merkezi ile de bundan böyle Bursa’nın parlayan yıldızı olacağını belirten Başkan Dündar, “Kültür merkezi, cami ve meydan ile birlikte bu bölgeyi çok rahatlatmış olacağız. Çevre düzenlemesiyle birlikte burası güzel bir görünüme kavuşacak. Demirtaş için hayırlı olsun” diye konuştu.