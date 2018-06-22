Demirtaş Merkez Camii ibadete açıldı

Yaklaşık 2 bin 500 kişilik cami farklı mimarisi ile dikkat çekiyor.

Osmangazi Belediyesi tarafından Demirtaş’ta hayata geçirilen meydan düzenlemesi çalışmaları kapsamında mevcut camii yıkıldı ve yerine daha büyük ve modern bir cami inşa edildi. Osmangazi Belediyesi tarafından mimari projesi büyük bir titizlikle hazırlanan Demirtaş Merkez Camii, sadece Osmangazi’nin değil, Bursa’nın önemli mimari eserlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Eski caminin kapasitesinin yetersiz kalmasından şikayet eden vatandaşların talepleri üzerine yaklaşık 2 bin 500 kişilik olarak inşa edilen caminin açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Açılış törenine; Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın yanı sıra AK Parti Milletvekili Adayı Refik Özen, MHP Milletvekili Adayı Lütfi Taşçı, Osmangazi İlçe Müftüsü Lütfü İmamoğlu, Demirtaş Merkez Camii Derneği Başkanı Nazım Arı ile cami cemaati katıldı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, açılış töreninde yaptığı konuşmada Demirtaş’ın yaşadığı gelişime dikkat çekerek, “Her şey 2009 yılının Mart ayında başladı. O tarihte çıkan kanunla ile birlikte 4 belde belediyesi, Osmangazi Belediyesi’ne bağlandı. Bunlardan bir tanesi de Demirtaş. Bursa’nın en eski belediyelerinden biri olan Demirtaş, kendine has yapılaşması olan bir yerleşim yeri. Bizler, Osmangazi Belediyesi’ne bağlanmasının ardından Demirtaş’a geldik ve hangi yatırımlarda bulunabiliriz diye incelemelerde bulunduk. Merkezde ne varsa Demirtaş’a da aynı hizmet ve yatırımların yapılması noktasında karar aldık. Şuan bakıyorum da merkezde böyle güzel ve büyük bir cami yok. Demirtaş, bu hizmette merkezi geçti. Demirtaş’ın 2009 yılında nüfusu 18 bin civarındaydı. İmar planları yapılmış ve yapılaşma yeni yeni başlıyordu. Demirtaş’ın nüfusu bugün 80 bine ulaştı. Osmangazi kendini, imarıyla, mimarisi ve yeni yapılaşmasıyla yeniliyor. Demirtaş, gelişen ve değişen bir bölgemiz. Burada altyapı ve üstyapı bakımından sürekli bir gelişim var” dedi.

Planlı şehirleşmenin en güzel örneklerinden biri olan Demirtaş bölgesinde yepyeni bir şehir ortaya çıktığını ifade eden Başkan Dündar, “Sakarya Mahallesi Ayazma mevkiin de yeni imar yolları açtık. İmar uygulama planları çıkmış bölgelere altyapı hizmetini, yapılaşma olmadan önce götürerek, vatandaşın bir adım önüne geçmiş oluyoruz. Demirtaş’ımız modern bir bölge olarak ortaya çıktı. Yeni parklar, yüzme havuzu, spor tesisleri, pazar alanları, atıcılık ve trap tesisi inşaatlarının yanı sıra okullarımıza ve camilerimize yapmış olduğumuz katkılar ile Demirtaş’a her alanda hizmet getiriyoruz. Özel sektörün bölgede yaptığı yapılaşmaya paralel olarak bizler de ihtiyaç duyulan alanlarda Demirtaş’a hizmetlerimizi sürdürüyoruz” diye konuştu.

Demirtaş Merkez Camii hakkında da bilgiler veren Başkan Dündar, “Bölgedeki mevcut camii, eskiydi ve kapasitesi yetersiz kalıyordu. Demirtaş’a yeni ve modern bir cami kazandırmak için kolları sıvadık. Eski camiyi yıkarak yerine neredeyse üç katı büyüklüğünde bir cami inşa ettik. Caminin mimarisi için de titiz bir çalışma yürüttük ve ünlü mimarlarla çalıştık. Her açıdan çok güzel bir cami oldu. Güzel bir eser ortaya çıktı. Osmangazi Belediyesi olarak biz bu camii inşaatının proje kısmında yer aldık. Demirtaş halkı ve hayırsever vatandaşlarımızın katkılarıyla yapıldı bu cami. Herkesin katkısı ile güzel bir eser ortaya çıktı. Durmak yok, hizmete devam diyoruz. Cami inşaatı tamamlandı, sıra Demirtaş Meydanı’nın tamamlanmasında. Demirtaş’a yakışacak bir meydan inşa etmek için eski belediye binasını yıktık ve bölgede ciddi kamulaştırmalar yaptık. Yeni bir hizmet binası inşa ediyoruz. Bu işler büyük bütçe gerektiriyor ve tamamlanması biraz zaman alıyor. Çalıya basmadan halıya basılmıyor. Yaptığımız işlerde en güzelini ve en faydalısını ortaya koyuyoruz. Destek olanlara ve katkı koyanlara teşekkürlerimi sunuyorum. Demirtaş’a yakışan bir cami oldu. Hayırlı olsun. Allah bu camide yapacağımız ibadetleri ve edeceğimiz duaları kabul etsin” dedi.