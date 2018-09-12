Demirtaşpaşa'da eğitim başlıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla bir hayırsever tarafından yenilenen Demirtaşpaşa İlkokulu'nda eğitim 17 Eylül Pazartesi günü başlıyor.

Büyükşehir Belediyesi, yenilenen Demirtaşpaşa İlkokulu'nu da yenilenen yüzüyle eğitime kazandırdı. Daha önce Zafer Okulları ve Elmasbahçeler Ortaokulu'nu yenileyen Büyükşehir Belediyesi, 2018-2019 eğitim dönemine Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi ile birlikte Demirtaşpaşa İlkokulu'nu da yetiştirdi. Büyükşehir Belediyesi yaklaşık 3 milyon liralık kamulaştırma ile okul çevresindeki 9 binayı kaldırırken, yapımını hayırsever işadamı Erhan Nasyalçın'ın üstlendiği Demirtaşpaşa İlkokulu'nda yeni eğitim dönemi için son hazırlıklar tamamlanmak üzere.

Hummalı çalışma

Açılış için geri sayımın başladığı Demirtaşpaşa İlkokulu'nu ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yenilenen okulun eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte kapılarını açacağını söyledi. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Bursa'daki eğitim kurumlarına ciddi destek sağladığını belirten Başkan Aktaş, “Okullarda hummalı bir çalışma var. Okullarımızın gerekli tadilatları yapılıp çiçek gibi süsleniyor, öğretmen ve öğrencilerimiz için hazırlanıyor. Eğitim-öğretim hayatına yeni katılacak okullarımızın da bir taraftan inşaatları bitirilmeye çalışılıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak asli görevimiz olmamasına rağmen yeni eğitim-öğretim kurumlarımız ile alakalı ciddi destekler veriyoruz. Bunları, bazen belediyemizin imkanlarıyla, bazen de hayırseverlerin imkanlarıyla hayata geçirmeye çalışıyoruz. Demirtaşpaşa İlkokulu da Bursa Büyükşehir Belediyesi himayesinde ve hayırsever iş adamı Erhan Nasyalçın tarafından orijinal haliyle, koruma kurulu tarafından onay alınarak tekrar yenilendi. Ben öncelikle hayırseverimize bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum. Allah birini bin etsin” dedi.

Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol gereği yeniden yapılan okul binasında çalışmaların son aşamaya gelindiğini de sözlerine ekleyen Başkan Aktaş, “İnşallah 17 Eylül'de eğitim-öğretim yılının başlamasıyla okul kapılarını açacak. Elbette ufak tefek eksiklikler olabilir. Yaklaşık 4 bin metrekare inşaat alanı bulunan okul, 3 kat şeklinde tasarlandı. Okulda 2 anasınıfı ve 16 derslik ile spor salonu, kütüphane gibi birimler yer alıyor. Bir yandan çevre düzenlemesi de devam ediyor. İnşallah pırıl pırıl bir okul kazanmış olacağız. Mahallemizin sakinleri buradan istifade etmiş olacak. İnşallah geleceğin Türkiye'sini teşkil edecek gençlerimiz buralardan yetişecek” dedi.