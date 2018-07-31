‘Demirtaşpaşa’da son rötuşlar

Bursa’da kaliteli eğitimin çıtasını yükseltmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, okullara olan desteğini artırarak sürdürüyor. 1968 yılında yıkılıp yeniden yapılan Demirtaşpaşa Mahallesi’ndeki ilkokul binası, Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ve himayesinde ‘Hayırsever İşadamı Erhan Nasyalçın tarafından’ orijinal haliyle yenileniyor. Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol gereği yeniden yapılan okul binasında çalışmalar son aşamaya geldi. Üzerinde son rötuşlar yapılan okul binası, yeni eğitim ve öğretim yılında kapılarını öğrencilere açmak için gün sayıyor. Yaklaşık 4 bin metrekare inşaat alanı bulunan okul, 3 kat şeklinde tasarlandı. Okulda 2 anasınıfı ve 16 derslik ile spor salonu, kütüphane gibi birimler yer alıyor.

Büyükşehir Belediyesi’nden konuya yapılan açıklamada, projelerin hayırseverlerin desteğiyle hayata geçirildiği ifade edildi. Demirtaşpaşa İlkokulu’nun da yine bu metot çerçevesinde elden geçirildiği ve yeni eğitim-öğretim yılına yetiştirilmeye çalışıldığı kaydedilen açıklamada, gençliğe ve dolayısıyla geleceğe olan yatırımların artarak devam edeceği ifade edildi.