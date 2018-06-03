Demirtaş’ta sokak iftarı

Ramazan ayı boyunca şehrin farklı kesimlerinde kurduğu iftar sofralarında vatandaşları buluşturan Osmangazi Belediyesi, ilçenin yeni gelişim merkezlerinden Demirtaş’ta sokak iftar kurdu. Osmangazi Belediyesi’nin Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi’nde yeni hizmete açtığı pazar alanında düzenlenen iftar yemeğine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın ev sahipliğinde gerçekleşen iftarda yaklaşık bin 500 kişi iftarını aynı sofrada açtı. AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Mustafa Mayil ve vatandaşların katıldığı iftar programı öncesinde Kur’an-ı Kerim okundu.

Ramazan ayının güzelliklerini vatandaşlarla birlikte paylaştıklarını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Bu mübarek ayda, iftar sofralarında, teravih namazlarında ve sahurlarda, hemşehrilerimizle birlikte buluşuyoruz. Kardeşlik, paylaşma ve dayanışmanın en üst düzeye çıktığı günleri yaşıyoruz. Ramazan’ın bereketi ve güzelliği inşallah diğer aylara da yansır. Bizler, yıl boyunca vatandaşlarımızla farklı etkinliklerle sofralarında buluşarak sevinçlerini ve hüzünlerine ortak oluyoruz. Rabbim, bu birliğimizi daim kılsın” dedi.

Osmangazi Belediyesi olarak şehri tarihi dokusuyla birlikte yeniden inşa ederek geleceğe taşıdıklarını belirten Dündar, “Osmangazi’nin yaptığı hizmetler Bursa’ya ve Türkiye’ye yansıyor. Çalışmalarımızı bu bilinçle sürdürüyoruz. Demirtaş, kendini baştan sona yeniledi. 2009 yılında 18 bin nüfusa sahip olan Demirtaş, bugün 80 bini aşan nüfusuyla modern şehir hüviyetine büründü. İmar çalışmalarıyla kaçak yapılaşmanın olmadığı yeni bir şehri Demirtaş’ta inşa ettik. Bursa’nın yeni cazibe merkezi haline getirdik. Meydanı tamamen yeniliyoruz. Mimarisiyle Türkiye’ye örnek olan Demirtaş Merkezi Camii’ni ilk teravihle birlikte ibadete açtık. Meydan ile birlikte kültür merkezini de yakın zamanda hizmete açacağız” diye konuştu.

AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç de Demirtaş’ta güzel bir buluşmaya vesile olduğu için Başkan Dündar’a teşekkür ederek, “Ramazan, ibadet ayı olduğu kadar aynı zamanda muhabbet ayıdır. İftar sofralarıyla aramızda manevi köprüler kuruyoruz. Birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendiriyoruz. Rabbim, inşallah ramazan ayını hakkıyla idrak edebilmeyi nasip etsin” dedi.