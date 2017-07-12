Demokrasi Meydanı 15 Temmuza hazır

Açılış öncesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, açılışın ardından sabaha kadar nöbet tutacaklarını söyledi. Başkan Dündar, “FETÖ Terör Örgütü tarafından bir yıl önce gerçekleştirilmeye çalışılan hain darbe girişiminin halk tarafından püskürtülmesi neticesinde 27 gün boyunca Şehreküstü Meydanı’nda demokrasi nöbetleri tuttuk. Büyükşehir’imizin de aldığı kararla burasının adını da, ‘15 Temmuz Demokrasi Meydanı’ olarak değiştirdik. Nöbetlerin bitimiyle birlikte de Osmangazi Belediyesi olarak meydan düzenleme çalışmasını başlattık” diye konuştu.

Dündar, “Bu meydanla birlikte Fevzi Çakmak Caddesi, Ulu Cami Caddesi’ne kadar cephe ve zemin kaplamalarıyla yenilenmiş oldu. Bosna çeşmesinin bakımını yaptık ve yine Demokrasi Meydanı’nda bulunan Osman Gazi heykelinin civarının bakımını da yapmış olduk. Burası bu düzenlemeyle yeni ve gerçek bir meydan hüviyetine bürünmüş oldu. Daha önce meydan aydınlatması için kullanılan aydınlatma direği sayısını 25’ten 3’e indirdik. Yeni koymuş olduğumuz isim levhasıyla da burası görkemli bir meydan olarak ortaya çıkmış oldu. Şu an son rötuşlar ve temizlikler yapılıyor. Vatandaşlar, burada buluşuyor, oturuyor, eğleniyorlar. Güzel bir yapı ortaya çıktı. Burası Bursa’nın çok hareketli bir yeri, akış noktası. Bizler bu meydanı vatandaşın daha rahat kullanabileceği bir hale getirmiş olduk. Bu güzellik ortaya çıkınca civardaki sokaklarla ilgili de talepler geldi. 2. etap olarak onun çalışmasına da başlıyoruz” dedi.

Tuluyhan Uğurlu marşıyla katılacak

Başkan Dündar, meydanın açılışından sonra düzenlenecek faaliyetler de demokrasi marşını yazan Türkiye’nin yetiştirdiği en ünlü piyanistlerden biri olan Tuluyhan Uğurlu’nun da mehter takımı ile birlikte bu marşı seslendireceğini belirtti. Başkan Dündar, faaliyetlere yönelik açıklama yaparken, “Açılışla birlikte bütün Türkiye’de olduğu gibi bizler de burada sabaha kadar nöbet tutarak, geçen yıl yapılan hain darbe girişiminin unutulmaması noktasında vatandaşlarla birlikte olacağız. Cumartesi akşamı saat 19.30’da burada meydanın açılışını yapacağız. Meydan açılışıyla birlikte hain darbe girişimine karşı vatandaşlar, Bursalılar tekrar burada buluşacak. Sabaha kadar da burada nöbet tutacaklar. Bizlerin programında Kur’an-ı kerim tilaveti, demokrasi marşını yazan Tuluyhan Uğurlu konseri ve pek çok dinleti yer alıyor. Yine Cumhurbaşkanımızın yapacağı konuşmaları meydanımızda hep birlikte dinlemiş olacağız. Bu millet bir daha bu tür saldırılarla karşılaşmasın. Bu güzelliği tüm 80 milyon birlikte yaşayalım. Farklı bir gece ve farklı güzel bir açılış olmuş olacak. Bu açılışımıza tüm Bursalıları bekliyoruz. Meydanımız ve demokrasi bayramımız vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.