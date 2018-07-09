Demonte Harper TOFAŞ’ta

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, yeni sezon öncesi ilk transferini şutör gard ve kısa forvet pozisyonlarında görev yapan Demonte Harper’ı alarak yaptı. Mavi-yeşilli kulüp, 1989 doğumlu ve 1.93 cm boyundaki ABD’li basketbolcuyla resmi sözleşme imzalarken, geçen yıl Rus ekibi Zenit-Saint Petersburg formasıyla 7Days Eurocup’ta Bursa temsilcisine karşı da görev yapan Harper, 2017-2018 sezonunda Rusya VTB Ligi’nde 28 maçta 10.6 sayı, 3.2 ribaund, 2.4 asist; Eurocup’ta ise 19 maçta 9.4 sayı; 3.2 ribaund, 2 asist ortalamalarına imza attı.

Demonte Harper kimdir?

21 Haziran 1989 doğumlu 1.93 cm boyundaki Demonte Harper, şutör gard (2) ve kısa forvet (3) pozisyonlarında görev yapıyor. Lisede Whites Creek mezunu olan Harper, kolej hayatı boyunca NCAA’de 4 yıl Morehead St. forması giydikten sonra Avrupa macerasına 2011-2012 sezonunda KK Cibona Zagreb takımıyla sözleşme imzalayarak başladı. Hırvatistan ekibiyle birlikte Euroleague’de mücadele veren Demonte Harper, 2 maçta 13.5 sayı, 2.5 ribaund, 1.5 top çalma ortalamalarına imza atarken; Eurocup’ta 5 maç görev yapıp 3.4 sayı, 1.2 ribaund; Adriyatik Ligi’nde 21 maçta 5 sayı, 2.1 ribaund, 1.1 asist ortalamalarıyla oynadı.

2012’de NBA Yaz Ligi’nde Denver Nuggets forması giyen ABD’li oyuncu, 2012-2013 sezon hazırlığını NBA ekiplerinden Portland Trail Blazers’da geçirip, D-League ekibi Erie BayHawks kadrosuna katılarak burada 50 maçta 9 sayı, 2.5 ribaund, 2.1 asist ortalamalarını üretti.

2013-2014 Sezonunda Belarus temsilcisi Tsmoki-Minsk’e transfer olan ve burada iki şampiyonluk yaşayan Demonte Harper, VTB Birleşik Ligi’nde 17 maçta 10.1 sayı, 4.2 ribaund, 3.1 asist, 1.2 top çalma; Belarus Premier Ligi’nde 13 maçta 12.8 sayı, 4.3 ribaund, 3.8 asist, 1.6 top çalma ve EuroChallenge’da 14 maçta 11.2 sayı, 5.9 ribaund, 1.9 asist, 1.8 top çalma ortalamalarına imza attı.

2014 Yazında Denver Nuggets ile bir kez daha NBA Yaz Ligi’nde boy gösteren 1989 doğumlu oyuncu, 2014-2015 sezonu öncesinde İtalyan ekibi New Basket Brindisi kadrosuna katılarak ligde süre aldığı 32 maçta 4.8 sayı, 2.5 ribaund; EuroChallenge’da ise 14 maçta 7.1 sayı, 2.8 ribaund, 1.5 asist ortalamalarıyla görev yaptı.

TOFAŞ’A karşı da mücadele etti

2015-2016 sezonunda Polonya’da Czarni Slupsk formasıyla 34 maçta 12.8 sayı, 4.2 ribaund, 3.3 asist, 1.4 top çalma ortalamalarıyla oynayan Demonte Harper, 2016-2017 sezonunda ise Estonya ekibi BC Kalev/Cramo Tallinn kadrosuna katıldı. Burada Baltık Ligi’nde 1 maçta 9 sayı, 2 ribaund, 4 asist, 1 blok; Estonya Alexela KML’de 12 maçta 12.4 sayı, 4.1 ribaund, 4.4 asist, 1.7 top çalma; VTB Birleşik Ligi’nde 17 maçta 16.2 sayı, 4.8 ribaund, 5.7 asist, 1.4 top çalma ortalamalarıyla oynayan Harper, Mart 2017’de Zenit-Saint Petersburg’a transfer oldu. Sezonun kalan bölümünde Rusya VTB Ligi’nde 8 maçta oynayan ve 9.8 sayı, 3.1 ribaund, 3.3 asist, 1.1 top çalma ortalamalarını tutturan Harper, geçen yıl ise Zenit formasıyla 7Days Eurocup’ta TOFAŞ’a karşı da mücadele verdi.

Demonte Harper, 2017-2018 sezonunda Rusya VTB Ligi’nde 28 maçta 10.6 sayı, 3.2 ribaund, 2.4 asist; Eurocup’ta 19 maçta 9.4 sayı; 3.2 ribaund, 2 asist ortalamalarıyla oynadı.