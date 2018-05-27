Denetimsiz teknoloji çocukları olumsuz etkiliyor

Teknolojiyi bir eğlence aracı olarak gören çocukların vaktinin çoğunu teknolojik oyunlarla geçirdiğini belirten Medicana Bursa Hastanesi Uzman Klinik Psikolog Ece Özçırak, "Günümüzde yaşam biçimimizi en çok tamamlayan teknolojidir. İletişim çağının tam ortasında dünyaya gelen çocukların internete bağımlı olmadan dijital dünyaya adapte olmaları en çok üzerinde durulması gereken konulardan biridir. Teknoloji gelişim düzeylerine uygun ve sosyal yaşantılarını engellemeden verimli olarak kullanılabilirse onları daha sağlıklı bir geleceğe taşıyabiliriz’’ dedi.

Teknolojinin çocuklar üzerinde fiziksel ve sosyal olarak bir takım olumsuz yanlarının da olduğunu belirten Özçırak, "Fiziksel etkiler dediğimizde doğrudan sağlığı tehdit eden problemleri ele alabiliriz. Yetişkinler için bile potansiyel olan bu etkiler, gelişmekte olan çocuklar için çok daha büyük risk içerebilir. Gelişmekte olan çocuklar için dört potansiyel fiziksel risk vardır; görme sorunları, duruş ve iskelet sorunları, radyasyon riski, daha az hareketten kaynaklanan fiziksel problemlerdir. Sosyal anlamda ise interneti uzun sürelerle sık sık kullanan çocuklarda içe çekilme, anne-baba ile daha az vakit geçirme isteği, arkadaşlarıyla geçireceği vakti daha çok internete ayırma ve sosyal izolasyona kadar giden bir tablo ortaya çıkabilir. Fiziksel kimliklerini ortaya koymaksızın sohbet odalarında dolaşmanın tehlikesi, ileri yıllarda gerçek sosyal hayattan çekilme davranışları ile kendini gösterebilecektir" diye konuştu.

Özellikle 0-6 yaş arasının kişilik gelişimi için çok önemli bir dönem olduğunun altını çizen Özçırak, "Çocuğun etrafındaki uyarıcılara yani internet, bilgisayar, tablet, cep telefonuna dikkat edilmelidir. Şiddet içeren oyunlar seçilmemeli, çocuğun oyun saatleri kontrol edilmelidir. Yetişkinlerin katılımı, teknolojiyi kullanan küçük çocuklar için daha etkili bir öğrenme sağlayabilir. Çocuk içeriği görüntülemeden önce bir yetişkin çocukla içeriği hakkında ve özellikle dikkat etmesi gereken ögeler ile ilgili konuşabilir. Bir çocuk içeriği görüntüledikten sonra ebeveyn çocuğun içeriği görüntülerken öğrendiği bir şarkıyı söyleyebilir ve videodaki içeriği dünyaya bağlayarak öğrenmeyi genişleten bir etkinlik oluşturabilir. Dijital medyada gördüğü ve anlayamadığı şeyleri açıklamak çocukların aklındaki soruların cevapsız kalmasının önüne geçer. Teknolojik cihazlar ile yalnız kalmasını önlemeliyiz. Teknolojik cihazların bir ödül-ceza aracı olarak kullanılmaması önemlidir" şeklinde uyarılarda bulundu.