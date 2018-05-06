Deniz Gezmiş ve arkadaşları Nilüfer’de şafak nöbetiyle anıldı

yılında idam edildikleri saatte Nilüfer’de anıldı.

Devrimci Gençlik Hareketi’nin liderlerinden yılında Nilüfer’de yine unutulmadı. 6 Mayıs 1972’de idam edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan için ilk anma programı dün akşam Gençlik Parkı’nda düzenlendi. Programa Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Turgay Erdem, Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Fehmi Enginalp, Deniz Gezmiş’in arkadaşları, bazı siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Bozbey, “Onlar bağımsız Türkiye’nin sembolleriydi. Bu ülkenin okuyan, düşünen, özgür bireyleri var oldukça onlar hep yaşayacak. Onları mahkum eden zihniyetin ise bir gün yok olup gideceğine inanıyoruz. İçimizde umut, aydınlık var, içimizde bağımsızlık sevdası var. Şunu çok iyi biliyoruz. Üstümüze çöken bela, vahşi bir hırsın, insanlığın gelişmesinden korkanların duyduğu acının sonucudur. Karanlığın temsilcilerindeki bu nefret duygusu elbet geçecek. Tüm kalbimle inanıyorum ki egemenlerin halktan aldıkları güç, yine halkın eline geçecek. Son insan ölene kadar özgürlük türküleri söylenecek” dedi.

Denizler’in anısına ve değerlerine sahip çıkmaya devam edeceklerini belirten Bozbey, “İşte ülkenin birliğe, bütünlüğe ihtiyaç duyduğu, adeta demokrasi sınavına hazırlandığı şu günlerde tam bağımsızlık için ödün vermeden idama giden Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın görüşleri yeniden önem kazanıyor. Bugün, Denizler’in ne kadar haklı olduğunu daha iyi anlıyoruz. Bu yüzden onların anısına ve değerlerine sahip çıkıyoruz. Çıkmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

6 Mayıs 1972’de kaldıkları cezaevinde idam edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ı anma programı, 6 Mayıs sabahı saat 05.30’da Gençlik Parkı’ndaki Üç Fidan Anıtı’nda gerçekleşti. Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Adil Kayaoğlu, Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Fehmi Enginalp, 68’liler Platformu Bursa Temsilcisi Betül Kuyucu ve sivil toplum örgütlerinin yanı sıra vatandaşların da katıldığı anma töreni duygusal anlara sahne oldu. Yağmur altında gerçekleşen anma töreninde Başkan Bozbey ve beraberindekiler saygı duruşunda bulunduktan sonra anıta karanfil bıraktı. Başkan Bozbey yaptığı açıklamada, “Onları, o üç genci hala daha genç olarak anıyoruz. Gençlerin bu gençleri iyi takip etmesini, ideallerini öğrenmesini ve geleceğe bu anlayışla bakmasını istiyorum. Türkiye’nin kurtuluşu ve tam bağımsız olması bu şekilde mümkündür. Katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi.