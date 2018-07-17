Denizden çıkmayan kalmadı

Bursagaz Doğa Kulübü, su altı temizliği yapmak üzere Gemlik Narlı’da su altına inerek temizlik yaptı.

Bursagaz tarafından kurulan ve desteklenen Bursagaz Doğa Kulübü, yaptığı tespit dalışının ardından 2 gün boyunca temizlik çalışmaları yaparak denize zararlı 3 konteynır atık topladı.

Su altı temizliği çalışmalarına başlayan Bursagaz Doğa Kulübü, evvela bölgede keşif yaptı. Su altında temizlenecek bölgelerin tespiti için 18 profesyonel dalgıçla tespit dalışı gerçekleştiren Bursagaz Doğa Kulübü, Gemlik Narlı’da tespit ettiği alanların temizliğini 14 ve 15 Temmuz tarihlerinde düzenlenen dalışlar ile temizledi.

Gemlik, Narlı Mahallesi kıyısında gerçekleştirdikleri dalışla su altını temizlediklerini söyleyen Bursagaz Doğa Kulübü Başkanı Murat Yiğit, “Bütün denizlerimizin, bilhassa havasını teneffüs ettiğimiz Marmara Bölgesi’nin kirlenmemesi için Bursagaz Doğa Kulübü olarak birçok çalışma gerçekleştiriyoruz. Bu kez de Kabotaj Bayramı kutlamaları için Narlı’dan dalış yaparak su altındaki kirli bölgelerin tespitini gerçekleştirdik.Sonrasında ise tespit ettiğimiz bu alanların temizliğini gerçekleştirdik. 14 ve 15 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz dalışlarda zararlı 3 konteynır atığı denizden çıkararak atık toplama alanlarına teslimini gerçekleştirdik. Denizlerimizin temizliği için, bundan sonraki dönemde de Bursagaz Doğa Kulübü olarak var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Bursagaz Doğa Kulübü, sokak hayvanları için kuru mama dağıtımı ve piknik yapılan bölgelerde çevre temizliği çalışmalarını yıl boyu sürdürecek.